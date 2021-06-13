ما حكم خلع الحجاب؟.. الإمام الطيب يُجيب

تصدر سؤال ما حكم خلع الحجاب، مؤشرات البحث الشهيرة، حيث يرغب الكثير من السيدات في معرفة الحكم الشرعي لمن تخلع الحجاب بعد إرتدائه، خلال الساعات الماضية، حيث تستمر عمليات البحث من جانب السيدات في كافة ما يتعلق بأمور حياتهن حتى تتضح الرؤية الشرعية لكافة المعاملات.

"الدستور" ترصد رأي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، في مسألة عدم ارتداء الحجاب.

حكم خلع الحجاب

من جانبه، قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إن المرأة التي لا ترتدي الحجاب، فهى امرأة عاصية آثمة مثلها مثل الكذبة التي تفعل أي شئ من المعاصي، وخذ بالك المعاصي درجات فيها من الكبائر وهل هو من الكبائر؟ لا،فهو من المعاصي تأثم لأنه أمر مخالف من أوامر الله ومن الشريعة وهو أقل من الكذب لأن الكذب إجرام شديد.

وأضاف "الطيب" في برنامج “الإمام الطيب” الذي أذيع في رمضان قبل الماضي، وتم تداول التسجيلي الخاص بالحلقة عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” أن المرأة مثلا التي لا تلبس الحجاب ولكنها تحفظ لسانها من الحديث في أعراض الآخريا أو ..أو. مقارنة بامرأة تلبس الحجاب ولكنها لن تترك أحدا مثلاً هذه أشد إثما بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن امرأة قيل له امرأة كانت تصوم النهار وتقوم الليل وهذا أفضل عبادة وأمر لا تستطيع أن تفعله إلا بطلة تصوم النهار وتقوم الليل إلا إنها كانت تؤذي جيرانها بلسانها ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا خير فيها فإنها من أهل النار طبعا لأن الخلق غير موجود والعبادة أخلاق أصلا.



وسئل عن امرأة أنها تصلي الفرض وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار وهي بقايا طعامها يعني ما تبقي من طعامها كانت تصلحه وتتصدق به فقال هي من أهل الجنة، فبأبسط الأعمال دخلت الجنة وأشق الطاعات والتكاليف دخلت النار لأن العبادات بدون خلق في مهب الريح.

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دليل حسن الخلق من السنة

والحديث أقربكم مني مجلسا يوم القيامة ولم يقل أكثركم صلاة ولا أكثركم صياما إنما أحاسنكم أخلاقاً (الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون).