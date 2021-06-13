الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

مواطنو الإسكندرية يشتكون من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب.. والمحافظة تعلق (صور)

الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية

اشتكى عدد من المواطنين من القاطنين بوسط الإسكندرية من انقطاع مياه الشرب منذ الصباح الباكر.

وقال سيد علي إن مياه الشرب انقطعت منذ الصباح الباكر دون أي إنذار مسبق لأخذ أي ترتيبات لعدم تعطيل الحياة اليومية، فيما أكدت زينب فتحي:"لاحظنا الهبوط الأرضي الذي حدث منذ صباح اليوم وهو ما أدى لانقطاع مياه الشرب لعلاج الأزمة، لكن كان يتوجب على الشركة المسؤولة تنويه المواطنين مسبقا".

وطالبت هند مصطفي بسرعة علاج مشكلة الهبوط الأرضي الذي حدث صباح اليوم حتى لا تتعطل حركة المرور وتعود مياه الشرب مرة أخرى.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع كسر ماسورة المياه الرئيسية الذي وقع منذ الساعات الأولى من اليوم، لإصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ علي المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين مع وضع أنسب الحلول لتدارك الأزمة.
 

وانتقلت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، فجر اليوم، لمتابعة تداعيات الموقف وأكدت أن أعمال الإصلاح تسير على قدم وساق، وجاري إصلاح الهبوط الأرضي تمهيدا لإعادة حركة الترام.

وعن انقطاع مياه الشرب عن ساكني المنطقة، قال أحمد جابر، إنه نظرا لأعمال صيانة ماسورة المياه تأثرت بعض مناطق وسط الإسكندرية من ضعف وانقطاع المياه بها، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم عودة المياه فورًا بالضغوط الطبيعية.

الهبوط الارضي بالاسكندرية

الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
الهبوط الارضي بالاسكندرية
مياه الشرب الهبوط الارضي الإسكندرية حى وسط شكاوى

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

وزير الخارجية يزور الدوحة حاملًا رسالة من الرئيس السيسى لأمير قطر

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

تفاصيل 3 قرارات من إدارة تنفيذ الأحكام بجنوب القاهرة بشأن «شقة الزمالك» (صور)

مصر لـ مجلس الأمن: سد النهضة «كارثي».. وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

نكسة ٦٧.. الظاهرة خارج السياق

محمد مرعي

المجال العام ومصادر المعلومات حول مشروع العاصمة الإدارية

ماجد حبته

السد الإثيوبى.. عد تنازلى

الحسين عبدالرازق

عن الفيديوهات والكفتة!

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

أول تعليق من بايدن على تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة

رسميًا.. تنصيب حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نفتالى بينيت

نتنياهو: مستمر في الحفاظ على أمن إسرائيل