مواطنو الإسكندرية يشتكون من الانقطاع المتكرر لمياه الشرب.. والمحافظة تعلق (صور)

اشتكى عدد من المواطنين من القاطنين بوسط الإسكندرية من انقطاع مياه الشرب منذ الصباح الباكر.

وقال سيد علي إن مياه الشرب انقطعت منذ الصباح الباكر دون أي إنذار مسبق لأخذ أي ترتيبات لعدم تعطيل الحياة اليومية، فيما أكدت زينب فتحي:"لاحظنا الهبوط الأرضي الذي حدث منذ صباح اليوم وهو ما أدى لانقطاع مياه الشرب لعلاج الأزمة، لكن كان يتوجب على الشركة المسؤولة تنويه المواطنين مسبقا".

وطالبت هند مصطفي بسرعة علاج مشكلة الهبوط الأرضي الذي حدث صباح اليوم حتى لا تتعطل حركة المرور وتعود مياه الشرب مرة أخرى.

وكلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع كسر ماسورة المياه الرئيسية الذي وقع منذ الساعات الأولى من اليوم، لإصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ علي المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين مع وضع أنسب الحلول لتدارك الأزمة.



وانتقلت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، فجر اليوم، لمتابعة تداعيات الموقف وأكدت أن أعمال الإصلاح تسير على قدم وساق، وجاري إصلاح الهبوط الأرضي تمهيدا لإعادة حركة الترام.

وعن انقطاع مياه الشرب عن ساكني المنطقة، قال أحمد جابر، إنه نظرا لأعمال صيانة ماسورة المياه تأثرت بعض مناطق وسط الإسكندرية من ضعف وانقطاع المياه بها، مؤكداً أنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم عودة المياه فورًا بالضغوط الطبيعية.

الهبوط الارضي بالاسكندرية

الهبوط الارضي بالاسكندرية

الهبوط الارضي بالاسكندرية

الهبوط الارضي بالاسكندرية

الهبوط الارضي بالاسكندرية