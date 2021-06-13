انتظام حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر منها وواورد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 125800طن ، كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1155حاوية مكافئة.

وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 27سفينة، بينما عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن و التفريغ حاليا فقد بلغت 31 سفينة، كما تم دخول وخروج عدد 9078 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة، كما خرج قطار مكون من 24 عربة محملة بالقمح متجه من الإسكندرية إلى شبرا.

هذا وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي و الأرضى.

تواصل حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه، تزايدها الملحوظ لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية 250600 طن.

كما استغلت الهيئة العامة لميناء الاسكندريه ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط حيث تم دخول و خروج ما يزيد عن 21 الف شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية و الدخيلة، وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد السفن الوصول والمغادرة 58 سفينة ، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ عددها 60 سفينة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضي.