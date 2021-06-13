الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتظام حركة الملاحة البحرية بميناء الإسكندرية

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

انتظمت حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه، إذ بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر منها وواورد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 125800طن ، كما بلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر و وارد 1155حاوية مكافئة.

 وبلغ إجمالي عدد سفن الوصول و المغادرة 27سفينة، بينما عدد السفن التي تباشر عمليات الشحن و التفريغ حاليا فقد بلغت 31 سفينة، كما تم دخول وخروج عدد 9078 شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية والدخيلة، كما خرج قطار مكون من 24 عربة محملة بالقمح متجه من الإسكندرية إلى شبرا.
هذا وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية ونظافة المسطح المائي و الأرضى.
تواصل حركة الملاحة و تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الاسكندريه، تزايدها الملحوظ لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر و وارد بمينائى الإسكندرية و الدخيلة خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية 250600 طن.
كما استغلت الهيئة العامة لميناء الاسكندريه ما يتوافر لديها من إمكانيات النقل متعدد الوسائط حيث تم دخول و خروج ما يزيد عن 21 الف شاحنة عبر بوابات ميناءى الإسكندرية و الدخيلة، وفى ذات السياق فقد بلغ إجمالي عدد السفن الوصول والمغادرة 58 سفينة ، أما بالنسبة لعدد السفن التى تباشر حاليا عمليات الشحن و التفريغ عددها 60 سفينة خلال الثماني و الأربعين ساعة الماضية ما بين سفن حاويات و بترول و بضائع عامة.
وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية و الوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك التنبيه على المحافظة على المعايير البيئيه القياسية و نظافة المسطح المائي و الأرضي.

قطار محافظ رئيس مجلس إدارة شبرا سفينة مواجهة ورد وصول مكان هيئة النقل

الأكثر قراءة

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

مصر لـ مجلس الأمن: سد النهضة «كارثي».. وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل

مصر في خطابها لمجلس الأمن: النيل ضرورة حتمية للبقاء

انكشفت كل الأسرار.. التفاصيل الكاملة لكنز «شقة الزمالك» (مستندات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

وزير لبناني سابق: إسرائيل تمارس إرهابًا منظمًا ضد الشعب الفلسطيني

في مثل هذا اليوم .. حاخام تنبأ بمستقبل نتنياهو السياسي: سيساعدك الله

الليكود يضغط على عضو الكنيست الخرومي لعدم دعم الحكومة الجديدة ..هل سينجح؟