الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

«الزراعة» توضح إجراءات تحسين خواص المياه في بحيرة قارون

بحيرة قارون
بحيرة قارون

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه قد تم التشغيل التجريبي لتدفق المياه لبحيرة قارون بالفيوم  من خلال فتحات على مصرف البطس الرئيسي، مرورًا بحوض التهدئة والذي يتم العمل فيه حاليًا ثم الى القناة الـ "5 كم" ، لافتًا أنه قد تم تركيب عدد 4 بدالات هوائية لتحسين خواص المياه بالبحيرة ، حيث تم وضع عدد 2 بدالة قبل الفلتر وعدد 2 بدالة بعد الفلتر ، والذي يعتبر له الأثر الإيجابي على زيادة إنتاجية البحيرة مع الحد من ارتفاع تركيزات الأمونيا. 

- انخفاض في منسوب مياه بحيرة قارون

وقال  رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في تصريحات لـ " الدستور"، أن الهيئة تقوم بصفة دورية بأعمال صيانة وتطهير وتنظيف الفلتر "الزلطي " من أي رواسب عالقة وصيانة وتشغيل البدالات ، وقد لوحظ انخفاض في منسوب مياه بحيرة قارون وجاري التنسيق بين المحافظة والإدارة العامة للصرف والموارد المائية لزيادة مقننات المياه إلي المنسوب الآمن.

وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات لإزالة أعمال التعديات على ساحل بحيرة قارون (نطاق الـ 200 متر حرم بحيرة قارون) والتي تتنوع ما بين مباني وأسوار أو ردم وبناء تحت الإنشاء، وجاري دراسة استكمال تنفيذ المرحلة الثانية في الناحية الشمالية لمصرف البطس بطول 3.5 كم للبدء في أعمال التكريك والتطهير، و تقوم الهيئة بصفة دورية بسحب عينات من مناطق مختلفة بالبحيرة لإجراء التحاليل اللازمة والوقوف على التطورات الحادثة في البحيرة والتي يمكن من خلالها الوصول لأسس علمية سليمة يمكن من خلالها إعادة البحيرة لسابق عهدها .

- سلسلة من اللقاءات العلمية للوصول للحلول المثلى لتطوير البحيرة
وأضاف "مصيلحي "أن الهيئة تقوم بعقد سلسلة من اللقاءات العلمية المتخصصة مع الجهات والوزارات المعنية للوصول للحلول المثلى لتطوير البحيرة، مؤكدًا اننا نسعى حثيثًا وراء تطبيق سبل الوقاية من خلال حظر دخول أي كائنات ضارة للبحيرة مثل الأيزبودا ، وتجريم أعمال الصرف التي تتم بالبحيرة

وأشار الى ضرورة تقسيم البحيرة لعدة قطاعات للعمل بشكل دقيق على المشكلات الخاصة بكل قطاع ، وإجراء التجارب التي يمكن من خلالها الوصول للحلول المناسبة فيما يخص كل قطاع على حدة ، مشددا على ضرورة أن تتعاون كافة الجهات لعمل أبحاث متكاملة للوصول الى التوصيات النهائية التي يمكن تطبيقها تجريبيًا على البحيرة. 

الزراعة اجراءات لتحسين خواص المياه بحيرة

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