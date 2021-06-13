الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

هنادى مهنا : فيلم «ليلة العيد» يحقق رغبتى فى الغناء

هنادي مهنا
هنادي مهنا

أعربت الفنانة هنادي مهنا عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "ليلة العيد" بطولة الفنانة يسرا، حيث إنه تجربة مختلفة وجديدة عليها ويحقق رغبتها في الغناء.
وقالت هنادي في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إنها تحمست كثيرا للدور بعد قراءة السيناريو، ووجدت أن الشخصية استفزتها وترغب في تقديمها، خصوصا أنها شخصية مختلفة عنها وبعيدة عن أي أدوار قدمتها من قبل.
وكشفت أنها تجسد في أحداث الفيلم شخصية مغنية تعيش في حارة شعبية، وتمر بالعديد من الظروف الصعبة خلال عملها، والتي تكشفها الأحداث التي تدور في يوم واحد وهو وقفة العيد، مشيرة إلى أن الفيلم يحقق رغبتها في الغناء، وهي التجربة التي عملت على خروجها إلى النور كثيرا وتتمنى أن تعجب الجمهور.
وأكدت أن الدور يمثل تحديا لها بسبب صعوبته واختلافه عنها، فالأدوار البعيدة عنها على المستوى الشخصي تستفزها وتسعى إلى تقديمها باستمرار بالشكل المناسب لها، وهو ما جعلها تحرص خلال فترة التحضير على دراسة الشخصية وأبعادها من جميع جوانبها كي لا تظهر مفتعلة في بعض المشاهد أو غير مناسبة للسياق السينمائي.
وأضافت مهنا أن هذا العمل يعتبر ذات طبيعة خاصة وفكرته ومحوره خاصة مما تتعرض له النساء من قهر ومعاناة جعلها تتحمس للاشتراك فيه، وأن التجربة مكتوبة بشكل سلس ومؤثر، وسعت لاستغلال هذا الأمر بشكل واضح في التحضير للشخصية، معتبرة أن النجمة يسرا قيمة فنية كبيرة والتعاون معها ممتع ومعروف عنها حبها لزملائها واحتضان فريق العمل كله والحرص على التواصل مع الجميع.
وأكدت أنها تسعى دائما لتغيير جلدها من خلال التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها، لافتة إلى أن العامل الأساسي لقبول المشاركة في أي عمل فني هو الدور الجيد والمناسب لها الذي تخرج منه مستفيدة، حيث تنتقي أدوارها بشكل جيد وتفضل تقديم الشخصيات والأدوار المختلفة عليها.
يشار إلى انه تم استئناف تصوير الفيلم مؤخرا، الذي جرى تصوير أسبوع واحد من مشاهده وتوقف لأسباب مختلفة، ويجري في إطار درامي اجتماعي حيث يرصد معاناة وقهر المرأة عبر عدة مراحل منها الطفولة والشباب والمتزوجة وسوء معاملة الرجال لزوجاتهم، وتدور أحداثه في يوم واحد، ما بين يوم الوقفة وأول يوم العيد.
ويشارك في بطولة الفيلم ريهام عبدالعفور، وسيد رجب، ويسرا اللوزى، وعبير صبرى، وأحمد خالد صالح، ومحمد لطفي، ونهى صالح، ومايان السيد، وعارفة عبدالرسول ، وتأليف أحمد عبد الله، وإخراج سامح عبد العزيز.

هنادي مهنا فيلم ليلة العيد

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