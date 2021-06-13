قناة السويس: عبور 18830 سفينة بحمولات صافية تجاوزت 1.1 مليار طن

قال الفريق أسامة ربيع، هيئة قناة السويس اليوم، إنه في ظل العديد من المتغيرات التي حدثت على مدار الشهور القليلة الماضية، شهدت قناة السويس تحديات الجسام، حيث واجهنا صعوبات غير مسبوقة شكلت اختباراً حقيقياً لقدرتها على الإبحار وسط الأنواء، مستندة إلى خبرات متراكمة عبر عشرات السنين إلى جانب إرادة أبنائها وقدرتهم على مواجهة أية تحدياتـ وهو الأمر الذي تنبهت له هيئة قناة السويس مبكراً من خلال إعداد كافة السيناريوهات الكفيلة بمواجهة أية أزمات طارئة/ وهو ما تجلى بوضوح فى مواجهة أزمة جائحة ؤكورونا التي ضربت مفاصل حركة التجارة والاقتصاد العالمي مطلع عام 2020.



وأضاف ربيع، خلال كلمته بمؤتمر "المالوج 10" المقام فى الإسكندرية، أن أزمة كورونا أثرت بالسلب على كافة المجالات ذات الصلة بحركة الملاحة الدولية والنقل البحري بشكل عام، لكنه التأثير السلبي بقي عند حده الأدنى فيما يتعلق بقناة السويس، بفضل استراتيجية استباقية متكاملة رباعية المحاور أعدتها إدارة القناة لمواجهة تداعيات الجائحة على النحو التالي، المحور الأول التحول الرقمي وهو ما بدأناه من خلال إطلاق منصة متكاملة للخدمات الإلكترونية تتيح لعملاء قناة السويس الحصول على عدد من الخدمات الإلكترونية المتنوعة بدء من خدمات حجز عبور قناة السويس والسداد الإلكتروني لرسوم العبور، بالإضافة لخدمة التعاقد على عمليات الإصلاح وصيانة الوحدات البحرية في ترسانات هيئة قناة، وصولًا لطرح العطاءات والمزايدات الخاصة بالهيئة إلكترونياً، فضلا عن تعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال تنفيذ مشروع الشبكة الموحدة التيتربط بين كافة مرافق ومنشآت الهيئة في مدن القناة عبر مراكز تكنولوجية متطورة لتخزين وتداول المعلومات بما يضمن سرية البيانات وسرعةاتخاذ القرار.

وتابع أن المحور الثاني إطلاق حملة التسويق الأخضر لقناة السويس باعتبارها أقصر المسارات الملاحية الواصلة بين الشرق والغرب بما يسهم في تقليل استهلاك وقود السفن والحد من الانبعاثات الكربونية الضارة، والمحور الثالث فتح خطوط اتصال وتسويق مباشرمع كافة الخطوط الملاحية العالمية مع تبني سياسة تسويقية مرنة والاعلان عن حزم تخفيضات لمختلف أنواع السفن، والمحور الرابع الدخول إلى أسواق جديدة وبعيدة جغرافياً عن قناة السويس اجتذاب اعداد من السفن كانت لا تعبر القناة في السابق وقد كان لهذه الإستراتيجية أبلغ الأثر في الحد من تداعيات الجائحة على قناة السويس، حيث تشير الأرقام التي تحققت خلال عام 2020 إلى عبور 18830 سفينة بحمولات صافية وصلت إلى مليار و169 مليون طن، وإيرادات بلغت 5 مليار و 605 مليون دولار.

وأضاف، أن قناة السويس حققت زيادة ملحوظة في إيراداتها خلال شهر مايو من العام الجاري 2021 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث بلغت أعداد السفنا لعابرة للقناة خلال شهر مايو من العام الجاري 1712 سفينة مقارنة بـ1602 سفينة خلال نفس الشهر عام 2020 وبنسبة زيادة بلغت 9.6% ، بحمولات صافية بلغت 106 مليون طن خالل مايو 2021 مقارنة بـ 9.94 مليون طن خالل ذات الفترة من العام الماضي بزيادة %11.8 قدرها.

وعلى صعيد الإيرادات، حققت القناة خلال مايو 2021، إيرادات بقيمة 530 مليون دوالر وهو ثاني أعلى إيراد شهريفي تاريخ الهيئة، مقارنة بـ444 مليون دولار في مايو 2020 وهي المعدلات التي نالت إشادة عالمية واسعة من مختلف المؤسسات الاقتصادية العالمية المعنية بحركة التجارة والاقتصاد والنقل البحري مثل المجلس البحري البلطيقي والدولي بيمكو، ومعرض سي تريد وفوربس ومؤسسةأرجوس التي أشادت في تقريرها الصادر في شهر فبراير 2020 بنجاح هيئة قناة السويس في اجتذاب سفن الحاويات وناقالت الغازوالبترول القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي.