حبس المتهمة بقتل «الطفل معاذ» فى شبين القناطر 4 أيام

أمرت نيابة مركز شرطة شبين القناطر برئاسة المستشار محمد العبود، مدير النيابة، اليوم الأحد، بحبس "أ .م "، 40 سنة، ربة منزل، والمتهمة بقتل الطفل "معاذ"، ابن قرية المريج التابعة لدائرة المركز، ووضعه داخل جوال وإلقائه في رشاح قرية المريج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استمعت النيابة لأقوال زوج المتهمة بالواقعة للتعرف علي تفاصيلها، واستعجلت تقرير المعمل الجنائي والطب الشرعي.

وكانت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية، كشفت غموض واقعة العثور على جثة الطفل معاذ، المعروف إعلاميا بـ"طفل المريج شبين القناطر"، ملقاة داخل جوال في رشاح قرية المريج مركز شبين القناطر، بعد اختفائه لمدة 9 أيام قبل العثور على جثته منذ 72 ساعة، وتبين أن وراء الواقعة زوجة عم الطفل، "أ م ع"، 40 سنة، التي قتلته داخل حظيرة المواشي بالمنزل الذي يجمع الأسرتين، ثم وضعته في جوال وخدعت زوجها بعد وضع الجثة في جوال ثم داخل قفة ومن أعلاها القمامة، وطلبت منه توصيلها للرشاح للتخلص من مخلفات الزريبة داخل جوال وقامت بإلقاء الجوال وبداخله الطفل في الرشاح دون علم زوجها.

ألقي القبض على المتهمة وزوجها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وحجز الزوج لحين معرفة دوره وعلمه بالواقعة من عدمه.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث أن المتهمة ادعت مرورها باضطرابات نفسية، وتبين أنه بفحص كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث، قيام المتهمة بإلقاء الجوال وبه الجثة وبتضييق الخناق عليها اعترفت بتفاصيل الواقعة، وأكدت أنها مضطربة نفسيا وزوجها لا يعلم عن الجريمة شيئا.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهمة استدرجت الطفل لحظيرة المواشي، وأغرقته بحوض المياه داخل الحظيرة ووضعته في جوال ثم وضع الجوال داخل "قفة"، وعليه مخلفات الحظيرة، وأخذت الجوال على دراجة زوجها البخارية "موتوسيكل"، وألقتها في الرشاح، ولم تظهر أي معلومات عنه طوال فترة غيابه والبحث عنه.

كانت أجهزة أمن القليوبية قد انتشلت، الخميس الماضي، جثة الطفل معاذ جمال دعبس المختفي بقرية المريج مركز شبين القناطر ملقاة داخل جوال في رشاح قرية المريج مركز شبين القناطر بعد تغيبه قبل 9 أيام.