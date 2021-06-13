غدًا.. «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية ضمن «حياة كريمة»

تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غداً الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية منشأة الدهب القبلية بمركز أبوقرقاص، على مدار يومين متتاليين 14 و 15 يونيو الجاري، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين مشيرا إلي أن المديرية كانت قد نظمت قافلة طبية، بقرية حلوة، بمركز مطاي، خلال يومي 7و 8 يونية الجاري، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1837 حالة مترددة، وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية بالمديرية، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 275 حالة جراحة و 459 حالة اطفال و 333 باطنة، و 110 قلب، و 178 نساء، و74 تنظيم اسرة، و 114 اسنان، و 185 جلدية، و109 حالة انف واذن، الى جانب انه تم عمل 102 تحاليل مختلفة، وعمل 125 حالة موجات صوتية، وعمل 15 حالة رسم قلب، و عمل 8 حالة اشعة سينية، وفحص عشوائي للضغط والسكر لـ 148 متردد، وتم خلع اسنان لـ 17 حالة بعيادة الاسنان، وتحويل للمستشفى لـ 27 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 73 متردد، كما تم استخدام 10 عيادات متنقلة وتضم صيدلية ومعمل دم وسجلات