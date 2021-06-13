انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يشهد انخفاض واضح اليوم ووغدا، حيث أن ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر يتميز بالجو المعتدل والمنخفض فى درجات الحرارة.



- انخفاض درجات الحرارة



وأضاف شاهين في تصريحاته لـ "لدستور"، تسجل الحرارة اليوم الأحد 35 درجة وتصل لـ33 و32 درجة بنهاية الأسبوع، مع نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ما يؤدي إلي تخفيف الإحساس بحدة درجات الحرارة بتلك الأماكن.



- طقس معتدل غدا



وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد، غدًا الإثنين، طقسا معتدلا على السواحل الشمالية وحارا على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

- تفاصيل درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة.



وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية نشاط الرياح على القاهرة الكبرى وكذلك جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، واتجاه الرياح شمالية غربية على جميع أنحاء الجمهورية وسرعتها بين 14 و17 عقدة، تكون الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الغربية للبلاد وذلك على فترات متقطعة وبنسبة 20%.

و تتراوح حالة البحر الأحمر ،اليوم، بين معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج بين مترين إلى مترين ونصف، واتجاه الرياح شمالي غربي، بينما يكون البحر المتوسط من خفيفة إلى معتدلة واتجاه الرياح شمالي شرقي ويكون الموج بين متر إلى مترين إلا ربعا.