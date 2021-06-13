الأحد 13 يونيو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تتلقى أسماء الراغبين في الحج لاختيار 60 ألف شخص

مناسك حج
مناسك حج

بدأت السعودية اليوم الأحد، تسجيل أسماء الراغبين في أداء مناسك حج هذا العام من المواطنين والمقيمين في المملكة، لاختيار 60 ألف شخص ممن تنطبق عليهم الشروط.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان صحفي اليوم إن التسجيل متاح عبر البوابة الإلكترونية  من الساعة  الواحدة مساء بالتوقيت المحلي  اليوم وحتى الساعة  العاشرة  مساء الأربعاء المقبل .

وأضافت أنه لا توجد أولوية للتسجيل المبكر، وسيبدأ الحجز وشراء الباقات الساعة الواحدة ظهرا من يوم الجمعة  المقبل .

وكان نائب وزير الحج والعمرة في السعودية الدكتور عبدالفتاح مشاط، أكد أمس السبت، أن ‏الأولوية للتقديم لحج هذا العام ستكون لمن لم يسبق له الحج، مع تطبيق شرط مرور 5 سنوات.

وشدد مشاط على "أن آليات التسجيل ومعايير الاختيار ستكون ‏واضحة تمامًا لا فرق بين مواطن ومقيم".

وأشار إلى أن المملكة وجدت تفهمًا من كل سفارات دول العالم، ‏عند إبلاغها بقصر الحج هذا العام على 60 ألفا من حجاج ‏الداخل، حفاظًا على سلامة الجميع.‏

وأعلنت وزارة الحج والعمرة أمس قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام  للمواطنين والمقيمين داخل السعودية فقط، بإجمالي 60 ألف حاج و تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاماً للحاصلين على اللقاح.

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