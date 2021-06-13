الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ ورشة عمل بعنوان «إدارة الأزمات والكوارث»

الشباب والرياضة
الشباب والرياضة

كشف الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضة أن قيام إدارة شباب منيا القمح بالتعاون مع إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام بتنفيذ ندوة بعنوان (إدارة الأزمات والكوارث) وذلك ضمن خطة نشاط الجوالة والجوالات، وذلك في حضور عبد الحميد فتحي عبد الحميد مدير إدارة الازمات والكوارث بالديوان العام ومحمد بنداري منسق فرق الجوالة والجوالات بمديرية الشباب والرياضة و ذلك بمركز شباب تلبانه وبمشاركة عددٍ من أعضاء فريق الجوالة بالمركز بهدف رفع الوعى المجتمعي، والحد من مخاطر الكوارث والأزمات، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة العمل التطوعي في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن ورشة العمل تناولت التعريف بالأزمة والكارثة وأنواع الأزمات ، وكيفية التصدي لها، ومتابعة الجزء العملي للمشاركين عن محاكاة الأزمات، وكيفية التعامل معها بالإضافة الي تعريفهم بطرق تشكيل فريق إدارة الأزمة، وعرض بعض الصعوبات التي تواجه إدارة الأزمات الرشيدة، وأهم المقومات اللازمة لإدارة الأزمات والكوارث.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قد اكد على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق إيجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية وندوات تثقيفية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية.

وكان وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قد أشار إلى قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنظيم ندوتين إرشاديتين عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 94) لمزارعي قرية صان البحرية، التابعة لرئاسة مدينة صان الحجر، ومزارعي مدينة منشأة أبو عمر بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن.

جاء ذلك في حضور الدكتور مصطفى عرابي، والدكتور حسن أمين من مركز البحوث الزراعية معهد بحوث القطن والمهندس محمود الشناف أخصائي القطن بالمحافظة ومهندسي الإرشاد بإدارتي صان ومنشأة أبو عمر الزراعيتين وعدد من المزارعين.

أشار إلي أنه تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه والطرق الحديث في جني المحاصيل، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

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