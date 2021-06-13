1058 إصابة بفيروس كورونا في كازاخستان

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، 1058 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 401 ألف و272 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، اليوم الأحد، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 1374 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 376 ألفا و 831 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد-19 الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن أكثر من 44 ألف مريض، منهم أكثر من 6 ألاف مريض يتلقون العلاج داخل المستشفيات، ومنهم أيضا 528 في حالة حرجة.

أما على صعيد اللقاحات المضادة للجائحة في الدولة الواقعة بوسط قارة آسيا، فقد أكدت وزارة الصحة أن أكثر من مليونين شخص في البلاد قد تلقوا الجرعة الأولى من هذه اللقاحات.