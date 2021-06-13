الليكود يضغط على عضو الكنيست الخرومي لعدم دعم الحكومة الجديدة ..هل سينجح؟

قبل أقل من ثلاث ساعات على تصويت الكنيست لمنح الثقة إلى الحكومة الجديدة في إسرائيل، ومع انتظار مفاجئات اللحظة الأخيرة التي قد توقف تشكيل الحكومة، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت قبل قليل أن عضو الكنيست سعيد الخرومي من جماعة راعم يهدد بعدم دعم تشكيل الحكومة الجديدة. فيما يضغط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حزب الليكود ووزير الداخلية أرييه درعي بشدة على معاوني الخرومي لمعارضة الحكومة وبالتالي منع تشكيلها.

دراما اللحظة الأخيرة

وصلت طواقم “غرين باترول” اليوم (الأحد) برفقة العشرات من رجال الشرطة في دورية قبل هدم منازل في قرية بير حجاج وهي القوة الرئيسية لعضو الكنيست سعيد الخرومي من قرية الرعم - الذي هدد لاحقًا بمعارضة النظام الجديد، وقال الخرومي للكاميرات: "ستكون هناك حكومة اليوم" ، وبالتالي يبدو أنه سيصوت لصالح التنصيب.

ادعى سكان في بير حداج أن توقيت وصول القوات لم يكن مصادفة ، لكن السلطات قالت إنها كانت جولة مخطط لها قبل أسبوعين.

يذكر أن خروج عضو كنيست واحد من الإئتلاف المرتقب، والمكون من 61 مقعد سيمنع تشكيل الحكومة، حيث سيؤدي خروج عضو واحد إلى تساوي الكتلتين مع وضد الحكومة 60-60، وبالتالي ستفشل عملية تشكل حكومة الجديدة.

بحسب مصدر رفيع مقرب من عضو الكنيست، فقد تلقى سعيد الخرومي سلسلة من الوعود حول جميع القضايا الجوهرية، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء قانون كامينيتس، بشرط أن يحبط تشكيل حكومة نفتالي بينيت و يائير لابيد، وليس واضحاً هل سيوقف "الخرومي" تشكيل الحكومة في اللحظة الأخيرة أم لا.

جلسة الكنيست

تعقد الهيئة العامة للكنيست جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لـ"الحكومة الجديدة" التي تضم 8 أحزاب برئاسة رئيس حزب "يمينا" اليميني المتشدد نفتالي بينيت. وسينتخب الكنيست أيضًا رئيسا خلفاً لياريف ليفين من حزب "الليكود"، لتعيين النائب ميكي ليفي من حزب "ييش عتيد" خلفًا له.

تبدأ عملية التصويت بالكنيست عند الرابعة عصراً بتوقيت إسرائيل (14:00 بتوقيت غرينيتش)، ستنال الحكومة ثقة الكنيست، وبعد التصويت، يفترض أن يتم التسليم الرسمي للسلطة غدا الإثنين في مكتب رئيس الوزراء، وسيتولى بينيت منصب رئيس الوزراء لمدة عامين قبل أن يتولى رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد المنصب.

وستفتتح الجلسة بعرض هوية رئيس الحكومة وهوية رئيس الحكومة بالتناوب، الخطوط العريضة للحكومة، تركيبتها، توزيع المناصب على الوزراء، موعد التناوب، هوية الوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة وهوية الوزراء المحسوبين على رئيس الحكومة بالتناوب، وذلك من خلال مداخلة لكل من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة بالتناوب.

وفي ختام الجلسة، سيجري التصويت على انتخاب رئيس جديد للكنيست، تنصيب الحكومة ومن ثم سيقوم رئيس الحكومة ورئيس الحكومة بالتناوب والوزراء بأداء قسم الولاء.