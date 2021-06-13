الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

ضبط 72 مخالفة خلال حملات رقابية على المخابز والأسواق بالمنيا

الدكتور محمود يوسف
الدكتور محمود يوسف

أعلنت مديرية تموين المنيا، عن ضبط 72 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

 يأتى ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

 من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، انه تم خلال الحملات ضبط 72 مخالفة تموينية منها 57 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لضبط 14مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات -منتجات مجهولة المصدر- عدم وجود شهادات صحية)، بالإضافة إلى مخالفة في مجال المواد البترولية.

وأضاف وكيل وزارة التموين، إن الشون الحكومية والصوامع استقبلت حتى اليوم الاحد،  362 ألف و763 طن و 836 كيلو جرام من محصول القمح، بالبنك الزراعي، وقطاع المطاحن، وصوامع الشركة القابضة، مع استمرار أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية شهر يونيو. 

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على إزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية التوريد، مع الالتزام التام بأعمال تطهير وتعقيم مواقع استلام القمح، والسيارات التي تقوم بنقل القمح للشون والصوامع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد  في أثناء عملية التوريد، مشيراً ان المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام 250 ألف فدان من الأقماح خلال الموسم الحالي، لافتًا إلى أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال التوريد، من خلال تشكيل لجان للمرور والمتابعة، لإزالة كل المعوقات ولتسهيل أعمال التوريد من المزارعين لتسهيل توريد الموردين والمزارعين للقمح بدون أية مشاكل.

تموين المنيا تحرير مخالفات المخابز البلدية والأسواق حملات رقابية الدكتور محمود يوسف

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