الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«خريجو الأزهر» بمطروح تطلق حملة تحفيزية لتلقي لقاح كورونا

خريجي الأزهر
خريجي الأزهر

أطلق فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة مطروح، مبادرة تحفيزية؛ لتشجيع أهالي المحافظة على تلقي جرعات لقاح «كوفيد 19»، والمساهمة في نشر الرسائل واللقاءات التوعوية، التي تحمل حقائق حول أهمية التطعيم وردع الشائعات حول اللقاح، مع استمرار اتباع الإجراءات الوقائية من الوباء، وصولًا إلى تعافي المجتمع وفق شعار (معا لبر الامان).

وأوضحت إلهام جلال، منسق الحملة، أن الهدف من تلك الحملة هو مؤازرة جهود الدولة الوقائية ضد «كوفيد 19»، وصولًا إلى الشفاء التام وردع الشائعات حول اللقاح، من خلال إبراز الحقائق، بالإضافة إلى تعزيز ثقة المجتمع في قدرات الدولة المصرية، وتعزيز أهمية دور الإنسان، وأن أولوية توجه القيادة السياسية هي الحفاظ على الأرواح، وكذلك تعزيزًا لدور المنظمة في ممارسة واجباتها ومسؤولياتها القومية والوطنية.

وأكد رئيس فرع المنظمة فضيلة الشيخ عبد العظيم سالم، أهمية تكاتف الجهود ودعم جميع أفراد ومؤسسات المجتمع للحملة؛ للتغلب على الوباء وصولًا إلى المناعة المكتسبة والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وفي سياق متصل ثمن فضيلة الشيخ كارم أنور عفيفي، أمين عام فرع المنظمة، جهود القيادة السياسية والحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان في توفير اللقاحات المعتمدة دوليًا والآمنة وزيادة أماكن الحصول على اللقاح وتوفير فرق منزليه؛ لتطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير اللقاحات مجانًا لجميع أفراد المجتمع وتسهيل إجراءات تلقي اللقاح.

كان فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنيا، أطلق مبادرة "صحتك تهمنا"، بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية بملوي.
تهدف المبادرة إلى التوعية بمخاطر فيروس كورونا الصحية، وحث المواطنين على التسجيل لأخذ لقاحات فيروس كورونا التي وفرتها الدولة.

وقال أحمد نوح، أمين عام فرع المنظمة بالمنيا: إن المبادرة تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية؛ لحث أفراد المجتمع كافة، على أهمية تلقي  لقاح (كورونا)، وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وسعيًا للحد من انتشار الفيروس.

خريجي الأزهر لقاح كورونا كوفيد 19 المنظمة العالمية لخريجي الأزهر محافظة مطروح

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