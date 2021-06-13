رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يكرم «الوزير» و«مميش»

كرم الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ورئيس المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجيستيات مارلوج في نسخته العاشرة، المهندس كامل الوزير وزير النقل وأهداه درع المؤتمر.

كما كرم الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد احمد رئيس جهاز الصناعات نائبا عن قائد القوات البحرية، والوزير مفوض دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، واللواء محمد الشريف وعدد كبير من المشاركين الدوليين في المؤتمر، الذي يعقد تحت عنوان: (الرقمنة في الموانئ وصناعة النقل البحري)

وقال الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، إن وزارة النقل تولى أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحرى والأنشطة المرتبطة، ولذلك فقد تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي.

كما تتبنى وزارة النقل سياسة مرنة لجذب الاستثمارات للمشاركة فى تطوير عناصر منظومة النقل من خلال تطوير البناء المؤسسي والتشريعي ومسايرة التطورات الحديثة فى مجالات الإدارة والتشغيل من خلال الشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة والقطاع الخاص.

وحضر المؤتمر المهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء محمد أحمد رئيس جهاز الصناعات نائبا عن قائد القوات البحرية، والوزير مفوض دينا الظاهر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، واللواء محمد الغرير مستشار رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الموانئ، والدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية، وعدد من الشخصيات الهامة في المجال البحري في مصر والمنطقة العربية والعالم من رؤساء الهيئات والموانئ وأساتذة الجامعات والمتخصصين والخبراء والسفراء والقناصل العاملين بمصر والمهتمين بصناعة النقل البحري والموانئ.