محافظ الإسكندرية يتابع أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بميدان محطة الخديوي

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالتعامل الفوري مع حادث كسر ماسورة المياه الرئيسية الذي وقع منذ الساعات الأولى من اليوم، وأدى إلى هبوط أرضي بميدان محطة شارع الخديوي بنطاق حي وسط.

وتابع المحافظ أعمال إصلاح كسر الماسورة والهبوط الأرضي، مشددا على سرعة الانتهاء من أعمال الاصلاح، ووضع أنسب الحلول لإصلاح الهبوط الأرضي بما يضمن الحفاظ علي المنشآت المجاورة وأرواح المواطنين.

وعلى الفور؛ انتقلت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، فجر اليوم، إلى موقع حادث كسر ماسورة المياه والهبوط الأرضي بميدان الخديوي لمتابعة تداعيات الموقف. وأكدت أن أعمال الإصلاح تسير على قدم وساق. وجاري إصلاح الهبوط الأرضي تمهيدا لإعادة حركة الترام.

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب، والأستاذ رجب النقيدي رئيس حي وسط،و هدى أبو كليلة مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، وجميع الجهات المعنية.

من جانبه؛ أوضح المهندس أحمد جابر، أنه نظرا للقيام بأعمال الإصلاح في كسر ماسورة المياه تأثرت بعض مناطق وسط الإسكندرية من ضعف وانقطاع المياه بها. مؤكداً أنه عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح سيتم عودة المياه فورا بالضغوط الطبيعية.

وأعلنت شركة مياه الشرب اليوم انقطاع المياه عن مناطق وسط الإسكندرية، نظرًا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 700مم( ميدان الشهداء- محطة مصر).

وأشارت شركة المياه في بيان لها اليوم، أنه نظرا لحدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 700مم( ميدان الشهداء- محطة مصر)، مما سيؤدي لحدوث قطع وضعف للمياه في مناطق وسط الإسكندرية، وسوف تعود المياه بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح.

اصلاح الهبوط الارضي بالإسكندرية

اصلاح الهبوط الارضي بالإسكندرية

اصلاح الهبوط الارضي بالإسكندرية

اصلاح الهبوط الارضي بالإسكندرية

اصلاح الهبوط الارضي بالإسكندرية

اصلاح الهبوط الارضي بالإسكندرية

اصلاح الهبوط الارضي بالإسكندرية