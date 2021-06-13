محافظ الدقهلية: الإزالة الفورية لحالات التعدي على الأراضى الزراعية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى ضرورة أن تتضافر جهود كافة الأجهزة لإيقاف تلك التعديات، وذلك حرصا على مستقبل الأجيال القادمة وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرا إلى أنه تم إزالة من حالات التعدي والبناء مخالف بعدد من مراكز ومدن دكرنس وطلخا.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على تقارير جهود أجهزة الوحدات المحلية فى أعمال إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية والبناء بالمخالفة.

ففى مركز ومدينة دكرنس قالت أمال بركات رئيس المركز أنه تم إزالة لعدد 2 حالة تعدي بالبناء في قريتي ديمشلت و كفر الباز علي مساحه 300متر بمشاركة الشرطة وحماية الأراضي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي مركز ومدينة طلخا قال محمد أمين رئيس المركز أنه تم إزالة فورية لحالة تعدى بالبناء المخالف بسور بلوك أبيض والمونة الاسمنتية بدون ترخيص علي الارض الزراعيه بقرية دميرة علي مساحة 300 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وفي مركز ومدينة المنصورة قال هاني سليمان رئيس المركز أنه تم متابعة أعمال إزالة سملات ولبشة خرسانية للبناء بدون ترخيص بشارع الدبوشى بحوض الزعفران وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وقد أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ان المحافظة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية وأملاك الدولة وقال أنه لاتفريط فى متر واحد من الأراضي الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.