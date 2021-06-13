حبس عامل متهم بالتنقيب عن الآثار في إمبابة

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتنقيب عن الآثار داخل عقار فى إمبابة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وكشفت التحقيقات أن أعمال التنقيب أسفرت عن حدوث تصدعات بعقار مجاور.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بتورط عامل بالتنقيب عن الآثار داخل عقار، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم ضبط عامل متهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار.

وأسفرت أعمال الحفر عن حدوث تصدعات بعقار مجاور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.