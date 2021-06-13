54 % من البريطانيين يرغبون في تأجيل رفع قيود كورونا

كشف استطلاع رأي أجرته صحيفة (الجارديان) البريطانية، اليوم الأحد، أن 54% من البريطانيين (عينة الاستطلاع) يعتقدون أنه يجب تأجيل رفع القيود المفروضة في البلاد للحد من تفشي فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يبدو أنه مستعد للإعلان عن تأجيل يصل إلى 4 أسابيع للمرحلة الأخيرة من رفع القيود في المملكة المتحدة، ومن المقرر صدور إعلان رسمي غدًا الاثنين.

وكان استطلاع آخر قد وجد - الأسبوع الماضي - أن 43% من البريطانيين (عينة الاستطلاع) يعتقدون أنه يجب تأجيل رفع القيود، الأمر الذي يمثل ارتفاعا نسبيا مع الاستطلاع الحالي.

وأعلن جونسون، أمس السبت، أن الحكومة يجب أن تكون حذرة بسبب ارتفاع حالات الإصابة بسلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا والتي اكتشفت لأول مرة في الهند.

من ناحية أخرى، كشفت تحليل إحصاءات التشرد التابعة للحكومة البريطانية، اليوم، عن تشريد ما لا يقل عن 130 ألف أسرة في إنجلترا خلال العام الأول لفيروس كورونا المسبب ل "كوفيد-19" على الرغم من حظر الحكومة لعمليات الإخلاء.

ووفقا للبيانات التي حصلت عليها صحيفة (الجارديان) البريطانية فإن المخاوف تتزايد من أن موجة عمليات الإخلاء قد تكون وشيكة مع اقتراب موعد إنهاء الحظر المفروض في البلاد للحد من تفشي الوباء العالمي، على الرغم من أن الأرقام الحالية تشير إلى أنه حتى في أثناء سريان الحظر أجبرت الأسر على ترك منازلها.

ومن جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة "شيلتر" الخيرية للإسكان بالمملكة المتحدة، بولي نيت، إنه "لم يمنع الحظر عشرات الآلاف من مواجهة التشرد، وخلال الوباء كانت الأسباب الأكثر شيوعًا للتشرد أنهم لم يعودوا قادرين على البقاء مع الأصدقاء أو العائلة، أو فقدان عقد الإيجار الخاص أو العنف المنزلي".