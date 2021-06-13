الأحد 13 يونيو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة في حريق شقة بالمرج: ماس كهربائي

حريق شقة
حريق شقة

كشفت تحقيقات نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، في حريق شقة بدائرة القسم، أن المعاينة الأولية للنيابة كشفت أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل عقار سكني بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب داخل مطبخ الشقة وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وزير الداخلية درجة الحرارة كهرباء مساعد وزير الداخلية ماس كهربائي شرطة النجدة

الأكثر قراءة

ميعاد صرف مرتبات شهر يوليو 2021 يشغل اهتمامات الموظفين بسبب تطبيق زيادة المرتبات

مصر لـ مجلس الأمن: سد النهضة «كارثي».. وملتزمون بدعم تنمية دول حوض النيل

«الصحة» تعلن حقائق جديدة حول لقاح «أسترازينيكا»

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

انكشفت كل الأسرار.. التفاصيل الكاملة لكنز «شقة الزمالك» (مستندات)

بعد زواجهما.. تعرف على فارق العمر بين محمد فراج وبسنت شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أنياب عمالقة التكنولوجيا فى خطر!

عبدالوهاب داود

«جمعة» غير مقبولة يغضب منها الله ورسوله

مريم حسن

أن نثق بما نراه كيف غيرت الفوتوغرافيا أفكارنا (كيف تبدو الجنة )

مؤمن المحمدي

العدل

د. منى حلمى

يهيننى ويسىء معاملتي ويهدر كرامتي لكن أعمل إيه؟ "بحبه"

علي سعدة

ع الأصل دور

مدحت بشاى

وعين الرضا عن كل عَيبٍ كَليلَةٌ

ماجد حبته

صافع ماكرون.. والمعارضة السوّية

صور

مؤتمر توقيع مذكرة تفاهم بين المتحدة للخدمات الإعلامية وشبكة mbc

تحت شعار "5 سنوات من التطوير".. المؤتمر الصحفى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

جنازة الفنان سمير غانم

محطة تل أبيب

المزيد

الليكود يضغط على عضو الكنيست الخرومي لعدم دعم الحكومة الجديدة ..هل سينجح؟

خلافات اللحظة الأخيرة ..هل سينجح نتنياهو في منع إقامة حكومة التغيير اليوم؟

قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على عمال في جنين وتستهدف المزارعين بخان يونس