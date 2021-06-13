النيابة في حريق شقة بالمرج: ماس كهربائي

كشفت تحقيقات نيابة المرج الجزئية، اليوم الأحد، في حريق شقة بدائرة القسم، أن المعاينة الأولية للنيابة كشفت أن الحريق بسبب ماس كهربائي.

وكانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي والأدلة الجنائية لمعاينة حريق نشب داخل عقار سكني بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة المرج، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه ، وتبين من خلال الفحص أن الحريق نشب داخل مطبخ الشقة وتمت عملية الإخماد دون إصابات.