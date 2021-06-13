الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بالشروع في سرقة فيلا إلهام شاهين

إلهام شاهين
إلهام شاهين

جدد قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة حبس عاطل متهم بالشروع في سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بالجيزة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات أن عاطلا تسلق فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية بقصد سرقتها، إلا أن الخفير المعين لحراسة المنطقة، تمكن من ضبطه، وأبلغ رجال الشرطة الذين تحفظوا على المتهم وبالكشف عليه تبين سابقة اتهامه فى عدة قضايا سرقات، فتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة التى باشرت التحقيقات.

وتابعت التحقيقات، أن الفيلا مملوكة للفنانة إلهام شاهين ولكنها غير مقيمة فيها، وأنه بعد ضبط المتهم من قبل حارس المنطقة، أجرى اتصالًا هاتفيًا بها أخبرها بالواقعة. ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على عاطل لاتهامه بمحاولة سرقة فيلا ملك الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، حيث حاول المتهم تسلق الفيلا، إلا أن الخفير المعين للحراسة تمكن من ضبطه. تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بمحاولة أحد الأشخاص سرقة فيلا الفنانة إلهام شاهين بمنطقة المنصورية، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن عاطل حاول تسلق السور الخاص بالفيلا، وتمكن أحد الخفراء من ضبطه، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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