«التضامن» تختتم معرض «ديارنا» اليوم

تختتم وزارة التضامن اليوم، معرض "ديارنا" للأثاث والمنتجات اليدوية، بعد مد العمل بالمعرض من 10 إلى 13 يونيو.

وقال عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن للمعارض والتسويق، إن الدولة حريصة على إقامة المعارض في مختلف المحافظات في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لفتح عديد من المجالات والمشروعات، للارتقاء بالمجتمعات ومحاربة الفقر وتوفير العديد من فرص العمل، علاوة على دعم الأسر المنتجة لتكافؤ الفرص.

وأوضح البسكاوي، أن معرض "ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة" يعمل على دعم الأسر غير القادرة على إتمام الزواج، وتحفيز الشباب على بناء أسر سليمة وعدم الإحجام عن الزواج، حيث يستهدف المعرض تسويق برنامج "مودة" لتوعية المقبلين على الزواج ، كما يشجع صغار المنتجين ويدعم المشروعات متناهية الصغر، والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية، وذلك تنفيذاً لأهداف برنامج الأسر المنتجة "ديارنا" ومراكز التكوين المهني التي تقوم على تدريب صغار الصناع.

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن تنظيم معارضها كل عام في كافة المحافظات، والتي تعمل من خلالها على تحقيق أهداف معينة تساهم بشكل كبير في تحقيق الصالح العام للأسر الأكثر احتياجا وخاصة المرأة المعيلة والمنتجة.

وشارك فى المعرض 300 عارض، من بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجى مدينة الأثاث بدمياط، كما شارك 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات (القاهرة، الوادى الجديد، شمال وجنوب سيناء، الفيوم، الغربية، دمياط المنوفية، القليوبية، الإسكندرية، أسوان، سوهاج والبحر الأحمر).

كما تشارك بالمعرض "شركة الأزياء الراقية" بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.