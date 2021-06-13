الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المالية» تُعلن موعد بدء صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالدولة

محمد معيط
محمد معيط

تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو الجاري، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الأسبوع الجاري،  وذلك بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الجاري.

وكانت وزارة المالية أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021، وذلك في كتاب دوري أصدره قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة بشأن إقفال العام المالي 2020-2021، بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الحالي.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة المالية في صرف مرتبات شهر يونيو المقبل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء 15 يونيو وحتى الخميس 17 يونيو.

وسيتم تقسيم صرف المرتبات للعاملين في الوزارات والجهات الحكومية المختلفة على الأيام الثلاثة المذكورة، على أن يتم الصرف للجهات التي لم تتمكن من التوقيع في اليوم المحدد لها يومي الأحد والاثنين 20 و21 يونيو 2021.

وتتضمن المجموعة الأولى التي سيتم صرف مرتبات العاملين بها يوم الثلاثاء 15 يونيو وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها.

كما سيتم صرف مرتبات يونيو يوم الثلاثاء 15 يونيو للعاملين في وزارات الداخلية، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة، والطيران المدني، والسياحة، والبترول، والمصالح والهيئات التابعة لهذه الوزارات.

وسيتم صرف المرتبات يوم 15 يونيو أيضا للعاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات.

ومن المنتظر أن يتم صرف مرتبات يونيو يوم 15 من ذات الشهر أيضا للعاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

أيام الصحة الاتصالات الداخلية حرب الصناعة

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