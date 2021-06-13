الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الزراعة»: خطة بمشاركة 5 جهات للتغلب على مشكلات بحيرة قارون

بحيرة قارون
بحيرة قارون

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن بحيرة قارون من أقدم البحيرات الطبيعية العذبة في العالم، لكن بمرور الوقت أصبحت تعاني من مشكلة ملوحة كبيرة، وتسعى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تحت رعاية وزارة الزراعة وبالتعاون مع وزارتي البيئة والسياحة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومحافظة الفيوم لإعداد خطة متكاملة للتغلب على مشكلات البحيرة.

وأكد مصيلحي، في تصريحات لـ"الدستور"، أن المشروعات التى تمت داخل البحيرة الهدف منها تحسين جودة وخصائص المياه وأهمها مشروع تكريك قاع بحيرة قارون بداية من الجزء المواجه لمصرف البطس، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الحزام الآمن الذي تم لرفع المخلفات العضوية وتحسين جودة وخصائص المياه، ويساهم الحزام الآمن بدوره للبحيرة في منع دخول جميع أنواع الملوثات والترسيبات إلى داخل البحيرة والواردة إليها من خلال مصرف البطس الرئيسي إلى داخل القناة التي يتم تنفيذها حالياً وبالتالي تصل مياه الصرف الي البحيرة بدون أي ترسيبات أو خلافه، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية البحيرة.

  وأشار مصيلحي أن ما تم إنجازه من أعمال أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المرحلة الأولى للقناة بطول "5 كم" وبعرض "24 م" (لأعمال الحفر، التكريك، رفع ودمج الجسور)، لافتا إلى أنه قد تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالفلتر الزلطي للتخلص من جميع أنواع الملوثات وتم العمل على شق القناة الفرعية الموصلة من مخرج الفلتر الى البحيرة مباشرة، كما تم الانتهاء من جميع أعمال التدبيش لجميع واجهات المدخل الرئيسي للفلتر الزلطى والمخرج لتأمين الجسور.


 

الزراعة خطة لإزالة التعديات على بحيرة قارون والسعي إلى

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