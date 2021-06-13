عصابة تسرق «طبنجة» من شقة في مصر الجديدة.. تجديد حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة ، اليوم الأحد، تجديد حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بمنطقة مصر الجديدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين سرقوا سلاحا ناريا من شقة بمصر الجديدة وتركوه مع أحد المتهمين بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطاراً من العقيد سمير مجدي، مفتش مباحث مصر الجديدة، بتلقي قسم شرطة مصر الجديدة بلاغ من صاحب شركة مقاولات وتوريدات، مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر شرفة الشقة سكنه وسرقة جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب، 2 كاميرا تصوير"، من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بالجيزة "له معلومات جنائية"، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) تم ضبطه، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

وبتطوير مناقشة المتهم، أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأضاف بأنه قام بارتكاب واقعة سرقة مسكن أحد المواطنين "مقيم بدائرة القسم" والاستيلاء على (طبنجة "مرخصة" وعدد من الطلقات، كاميرا تصوير)، تم بإرشاده ضبط الطبنجة المُستولى عليها بمكان إخفائها بمسكن نجل خال زوجته "مقيم بمحافظة الجيزة"، والذى أقر بعلمه بأنها من متحصلات واقعة سرقة وتم ضبطه، كما تم بإرشاده ضبط باقى المسروقات المُستولى عليها من المجنى عليه الثانى لدى عميله "سيئ النية" (عاطل- مقيم بمحافظة أسيوط) تم ضبطه، باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات، واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة السرقة

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.