انقطاع المياه لمدة 9 ساعات عن مدينة طوخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية انقطاع المياه عن مدينة ومركز طوخ لمدة 9 ساعات، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعه صباح اليوم الأحد وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأوضحت الشركة - فى بيان لها- أن الانقطاع نظراً لأعمال الجهاز التنفيذي بمرشحات المرحله الثانية من توسعات المحطة المرشحه بالعبادله تمهيداً لتشغيلها.

وأضاف البيان أن الشركة ستقوم بتوفير بدائل بتشغيل جميع المحطات الارتوازيه و توفير سيارات مياه نقيه صالحه للشرب وفى حال طلبها رجاء الاتصال على رقم الخط الساخن ١٢٥.

في وقت سابق أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تشغيل وحدة الترشيح الطبيعى لمياه الشرب RBF، لخدمة اهالي مدينة القناطر الخيرية والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري مصر.

وفي وقت سابق أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، في بيان لها، أنه سيتم إيقاف المحطة المرشحة بالعبادلة بفرع طوخ، يوم الأحد الموافق 30/ 5 / 2021، من الساعة السابعة صباحا حتي الثالثة عصرا، لتركيب اللوحات الكهربية الخاصة بمرشحات المرحلة الثانية من توسعات المحطة المرشحة بالعبادلة.

وأوضحت الشركة أنه بمجرد الانتهاء من الأعمال سيتم تشغيلها والاستفادة منها، مشيرة إلى أنه سيتم تشغيل جميع المحطات الارتوازية، كما سيتم توفير سيارات المياه بجميع المناطق المتأثرة من ضعف المياه، لحين الانتهاء من الأعمال.

وعقد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، اجتماعاً مع قطاعات المشروعات والصيانة والتشغيل والسلامة والصحة المهنية، لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصرى، على صعيد المشروعات التي تنفذها شركة مياه القليوبية.

وكلف رئيس مياه القليوبية فريق عمل يضم 40 مهندساً على مستوى الشركة للإشراف ومتابعة تنفيذ الأعمال ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى لتنفيذ مشروعات المبادرة.

كما أعلن المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تشغيل وحدة الترشيح الطبيعى لمياه الشرب RBF، لخدمة اهالي مدينة القناطر الخيرية والتي تم تنفيذها بتمويل من نادي روتاري مصر.