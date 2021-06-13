الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلمبات ومولدات لمرفق مياه الوادى الجديد ضمن «حياة كريمة»

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن تدعيم قطاع مياه الشرب بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بـ(33) طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة إجمالية 12.8 مليون جنيه، فضلاً عن توريد عدد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالاضافة إلى توريد كابلات كهربائية باجمالى اطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية. 

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنه جري تدعيم مرافق المياه والصرف الصحي بـ (6) مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة اجمالية 6.6 مليون جنيهاً بمبادرة حياة كريمة والتي تضم أعمال تطوير الأداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5 مليون جنيه فضلاً عن احلال وتجديد عدد (6) آبار ارتوازى للمياه بتكلفة إجمالية 21.2 مليون جنيه.

وفي نفس السياق يتم تطوير قرية الشركة 8 ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالوادي الجديد.

وشملت أعمال التطوير تركيب أعمدة الإنارة و٥٠٠ كشاف ليد لإنارة مداخل وشوارع القرية، وإنشاء وحدة بيطرية ووحدة إنتاج سائل النيتروجين والتي تعد الأولى من نوعها بالمحافظة والتي يتم من خلالها حفظ وتجميد السائل المنوي للحيوانات ذات الصفات الوراثية عالية الجودة لإستخدامه في التلقيح الصناعي وتحسين السلالات المحلية، وتوسعة ورفع كفاءة المدرسة الإبتدائية وإنشاء فصول جديدة لإستيعاب الكثافة الطلابية للمرحلتين الإبتدائية والإعدادية ومعامل للعلوم والحاسب الآلي والأنشطة، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر ب ١٦ مليون جنيه.

 ووجه محافظ الوادي الجديد بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات المتبقية بالقطاعات المختلفة إستعداداََ للإفتتاح لتوفير خدمات أفضل لأهالي القرية.

يذكر أن هذه المرحلة من المبادرة تضم ٤ قري هي الشركة ٨ بالخارجة والأمان بالداخلة والمكس القبلي بباريس وأبو بكر بالفرافرة

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الوادي الجديد تدعيم قطاع مياة الشرب المبادرة الرئاسية حياة كريمه

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