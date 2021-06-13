29 نوفمبر.. انطلاق الدورة الثانية لمعرض مصر الدولى للدفاع والأمن EDEX

أعلنت شركة «كلاريون» لتنظيم الأحداث العسكرية، بالتعاون مع القوات المسلحة، عن تنظيم الدورة الثانية لمعرض مصر الدولي للدفاع والأمن EDEX، في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2021، بمركز مصر للمعارض الدولية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

يعد EDEX الحدث الأضخم بقطاع الصناعات العسكرية في مصر والقارة الإفريقية، إذ يهدف إلى أن يضم أكثر من 400 عارض من كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح (البرية- البحرية- الجوية).

ومن المتوقع أن يقوم بزيارة EDEX أكثر من 30 ألف زائر من المختصين والمهتمين بالقطاع، بالإضافة إلى الوفود الدولية التي يستضيفها المعرض من أكثر من 41 دولة من وزراء الدفاع وكبار العسكريين وممثلى أكبر جيوش العالم.