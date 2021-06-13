الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. افتتاح العرض المسرحي «dogs» على مسرح الجمهورية

العرض المسرحي «dogs»
العرض المسرحي «dogs»

يعرض اليوم الأحد أولى عروض العرض المسرحي “dogs” من إنتاج فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح وذلك في تمام الساعة السابعة مساء على خشبة مسرح الجمهورية بوسط القاهرة.

العرض المسرحى "Dogs" من إنتاج فرقة مسرح الشباب، بطولة خريجي الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك"، تأليف محمود جمال حديني، ديكور حمدي عطية، ملابس أميرة صابر، تأليف موسيقي محمد حسني، استعراضات ضياء شفيق، ماكياج إسلام عباس، فكرة وإخراج كمال عطية.

يذكر أن العرض للمتميزين من الدفعة الثانية من ورشة "ابدأ حلمك" التابعة لمسرح الشباب، والتي بدأت دفعتها الأولى من یونیو 2017، ويتم حاليا العمل مع الدفعة الرابعة من الورشة.

ويهدف مشروع ورش "ابدأ حلمك" إلى ضخ دماء شابة في الوسط المسرحي، تم تدريبها تدريبًا احترافيا على يد مدربين متخصصين، حيث وصل عدد متدربي الورشة بالقاهرة والإسكندرية، حتى الآن، إلى ما يفوق الـ350 متدربا من شباب الفنانين. 

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم قد أعلنت خطة عمل البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار في حضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي خلال النصف الثاني من الموسم الفنى 2020 - 2021 . 

وشملت خطط العمل إنتاج 8 عروض جديدة هي "مصر أرض الأنبياء" إخراج محمد الخولي، "أبي تحت الشجرة" إخراج إسلام إمام، " الصندوق" إخراج رضا حسنين، "طقوس العودة" إخراج سعيد سليمان و" صاحب مقام"، إخراج عادل حسان، " قاع " إخراج محمد مرسي، إلى جانب عروض مشروع أحلام شتوية وتم إنتاج عرضين لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة هما "حقول القراميط" و"ملك الشتاء" من إخراج يوسف أبو زيد.

بالإضافة إلى إعادة إنتاج  19 عرضا هي "المتفائل" إخراج إسلام إمام لفرقة المسرح القومي، عرض "عيلة الفقري" إخراج محمد متولي لفرقة المسرح الكوميدي، "قواعد العشق" من إخراج عادل حسان لفرقة المسرح الحديث، "ريسايكل" من إخراج محمد الصغير، "الطوق و الأسورة" إخراج ناصر عبد المنعم لفرقة مسرح الطليعة، "جنة هنا" إخراج محمد صابر من إنتاج مسرح الغد، "أفراح القبة" إخراج يوسف المنصور لفرقة مسرح الشباب، "رحلة الزمن الجميل" إخراج محمد نور، "محطة مصر" إخراج رضا حسنين، "صحصح لما ينجح"، "الليلة الكبيرة" إخراج الراحل صلاح السقا من إنتاج مسرح القاهرة للعرائس، "زهرة اللوتس" إخراج محمد حجاج، "القطط" إخراج صفوت صبحي، "عبور و انتصار" إخراج محمد الخولي لفرقة المسرح القومي للأطفال، "ست الدنيا" إخراج ميدو آدم لفرقة مسرح الشمس لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة، "لسة فاكر" إخراج سامح الحضري، "حكايات الصياد و أمير البحار" إخراج إيهاب مبروك، "خارج المجموعة" إخراج أحمد عبد الجواد، "ذهب الليل" إخراج سعيد قابيل ولاقوا نجاحا أثناء عرضهم خلال 380 ليلة بالقاهرة والمحافظات.

البيت الفني للمسرح مسرح الجمهورية مسرحية dog dog فرقة مسرح الشباب ورشة أبدأ حلمك

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