«اللاتينية» تحتفل بتعيين المونسينيور أنطوان الفرنسيسكاني نائبًا عامًا للمطرانية

ترأس، سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة تعيين المونسينيور أنطوان توفيق آلان الفرنسيسكاني، نائبًا عامًا لمطران اللاتين بمصر.

حضر الاحتفال سيادة المطران نيقولاس هنري، السفير الباباوي بمصر، وسيادة المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، وسيادة المطران ناركيسوس، وكيل بطريركية الروم الأرثوذكس، و الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، و بحضور أعضاء الرهبنة الفرنسيسكانية، ومنهم رهبان دير سانت كاترين، والأب لويس لبيب، راعي كنيسة سانت كاترين، والأب سمعان جميل، رئيس دير الآباء اللعازريين بالإسكندرية، والأب إبرام أميل، الوكيل البطريركي لقداسة البابا ثيودوروس الثاني. والعديد من الراهبانيات النسائية والرجالية، ولفيف من الأباء الكهنة من مختلف الطوائف، والعديد من الشخصيات العامة، من رجال الدولة، والبرلمان، ومجلس الشيوخ، والتعليم، وبيت العائلة، والشمامسة، وأفراد الأسرة، وشعب الرعايا الذي حضر للاحتفال.

- إطلاق حملة "كل يوم آية"

وعلى صعيد اخر، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة نيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كل يوم آية".

وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن صلاح الله، وذلك تحت شعار "لِكَيْ تَكُونُوا أَبْنَاءَ أَبِيكُمُ الَّذِي فِي السَّمَاوَاتِ، فَإِنَّهُ يُشْرِقُ شَمْسَهُ عَلَى الأَشْرَارِ وَالصَّالِحِينَ، وَيُمْطِرُ عَلَى الأَبْرَارِ وَالظَّالِمِينَ." (مت 5: 45).

وفي سياق متصل، أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، البث المباشر للقداس الالهي الختامي لتساعية القديس أنطونيوس البدواني( حسب الطقس اللاتيني).

وقال الانبا باخوم، عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، " إن البث يبدأ اليوم في تمام الساعة 6:30 مساء من كنيسة سان أنطوان – الظاهر".