مكتبة الإسكندرية تنظم محاضرة بعنوان «جرجس فيلوثاؤس»

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان «جرجس فيلوثاؤس عوض.. صفحة مجهولة من التاريخ القبطي» يحاضر فيها إسحق الباجوشي عضو لجنة التاريخ القبطي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن طريق البث عن بُعد (Online) يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021، في الثالثة ظهرًا.

تلقي المحاضرة الضوء على جرجس فيلوثاؤس عوض أحد أعلام التاريخ القبطي، الذي ولد بمدينة طنطا ووالده أحد عُمدها، وتعلم بكتاتيبها، ونبغ في دراساته الليتورجية والقانونية والتاريخية، فقدم العديد من الأبحاث والكُتب والمقالات المهمة.

وتتناول المحاضرة جانبًا من حياة هذا المفكر والمؤرخ، وتتطرق لنقده لبعض الكتب المنشورة في عهده، ووصيته قبل وفاته، ومكتبته، كما تتضمن محاولة لعرض بعض كتبه وأبحاثه.

تأتي المحاضرة ضمن الموسم الثقافي القبطي الذي ينظمه مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ضمن ما يقوم به من دور تثقيفي وتوعوي عن التراث القبطي وماهيته وأهميته ودوره.