بعثة مصرية إلى تنزانيا لدعم الصادرات من الصناعات الغذائية

يرسل المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بعثة إلى تنزانيا خلال الفترة من ١٥ يونيو إلى ١٨ يونيو.

وتأتي هذه الزيارة ضمن إجراءات المجلس لدعم وتطوير الصادرات المصرية ومواجهه التحديات التي فرضت على الأسواق بعد أزمة فيروس كورونا والخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي .

وعلى الرغم من معاناة كافة القطاعات في أزمة فيروس كورونا، إلا أن قطاع الصناعات الغذائية كان من القطاعات الفائزة وارتفعت صادراتها وتم فتح أسواق جديدة للتصدير.

ولم تغلق مصر أبوابها أمام الدول الأخرى في ظل الأزمة، بل على العكس مدت جميع الدول بالسلع الغذائية وأيضا المطهرات والمعقمات والمستلزمات الطبية وفق تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستطاعت بذلك أن تكسب ثقة الدول الخارجية وافتتاح أسواق جديدة للتصدير والتوسع في الأسواق الإفريقية.

ارتفاع صادرات مصر من السلع الغذائية

كان المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أعلن عن ارتفاع حجم الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 977 مليون دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 908 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2020.

صادرات الربع الأول

وبلغ حجم الصادرات خلال الربع الأول من عام 2021 حوالي 977 مليون دولار خلال الثلاثة شهور الأولى من العام الجاري، مقابل 908 ملايين دولار في نفس الفترة من عام 2020.

وبلغت صادرات شهر يناير 2021 حوالي 293 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021 محققة نسبة نمو قدرها 2% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

الصادرات إلي الدول العربية

وبلغت الصادرات إلى الدول العربية على رأس قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 561 مليون دولار تمثل 57% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 11%.