وصول صفوان ثابت لمجمع محاكم طرة لنظر تجديد حبسه في «تمويل الإخوان»

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل ، اليوم الأحد، تجديد حبس رجل الأعمال صفوان ثابت، و الذي وصل منذ قليل ثابت وسط حراسة أمنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام.

ويواجه صفوان ثابت تهم مشاركة جماعة الإخوان الإرهابية والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

- القبض على نجله

كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على نجل رجل الأعمال وصاحب شركة جهينة للصناعات الغذائية، صفوان ثابت، والمحبوس حاليًا على ذمة قضايا وتهم لها علاقة بتمويل جماعة إرهابية.

و تم القبض على المتهم من منزله في "كومباوند بيفرلي هيلز"، حيث كان يدير نجله شركات جهينة، وذلك بعد القبض على والده لاتهامه في قضايا متعلقة بصلته بجماعة إرهابية.

- تجديد حبس صاحب محلات التوحيد والنور

وقررت جهات التحقيق المختصة مطلع أبريل، تجديد حبس كل من رجلي الأعمال السيد رجب السويركي، صاحب محلات التوحيد والنور، وصفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة جهينة للصناعات الغذائية، المنتجة للألبان ومنتجاتها والعصائر المعبأة في مصر، وخالد الأزهري، وزير القوى العاملة في حكومة هشام قنديل الإخوانية، بتهم تمويل الإرهاب ومشاركة جماعة أسست على خلاف القانون.

وأسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.

- نتائج التحريات

و كشفت التحريات الأمنية أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم، حيث قامت مأموريات أمنية متزامنة بإلقاء القبض عليهم والتحفظ عليهم، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة الإرهابية وتمويلهم لها، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسئولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية.