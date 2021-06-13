قراءات واحتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 13 يونيو

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، بذكرى استشهاد القديس العظيم ثاؤذورس الراهب.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس ثاؤذورس الراهب . وقد ولد بمدينة الإسكندرية وترهب بأحد الأديرة القريبة منها فاشتهر بالسيرة الطاهرة والنسك الزائد ، ولما مال قسطنديوس ابن الملك البار قسطنطين الكبير إلى الأريوسين أرسل بطريركا أريوسيا إلى الإسكندرية يسمي جورجيوس مصحوبا بعدد من الجنود، فنفي القديس أثناسيوس بابا الإسكندرية وجلس مكانه بعد ان قتل كثيرين من المؤمنين فغار هذا القديس غيرة مسيحية وأخذ يجادل الأريوسين ويكشف ضلالهم، . فقبض عليه البطريرك الدخيل وعذبه كثيرا ثم أمر بربطه في أرجل حصان وإطلاقه في الميدان فتقطعت أعضاؤه وتهشم رأسه وأسلم روحه في يدي الرب ونال إكليل الشهادة، فجمع المؤمنون أعضاءه المقدسة ووضعوها في تابوت ورتبوا له عيدا في مثل هذا اليوم .

كما تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم ، بذكرى استشهاد أربعة أراخنة من أسنا، و قال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إنه في مثل هذا اليوم تم استشهاد أربعة أراخنة من أسنا وهم اوسافيوس وباخوش وهرواج وسامان.

كما تقرأ الكنيسة، اليوم ، عدة قراءات روحية على مدار اليوم السادس من شهر بؤونة ، وهي كالتالي:

- العشية: مزامير 145 : 1,2,10 + مرقس 12 : 28 - 37

- باكر: مزامير 147 : 1 – 2 + يوحنا 14 : 8 - 14

- قراءات القداس الإلهي

- البولس: 1 كورنثوس 15 : 57 - 16 : 8

- الكاثوليكون : 1 بطرس 1 : 2 - 12

- الإبركسيس :اعمال 20 : 1 - 16

- الإنجيل: مزامير 147 : 12,18 + يوحنا 16 : 23 - 33