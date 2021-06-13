بوتين: روسيا ستوافق على تسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية لأمريكا بشروط

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء اليوم الأحد، عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بلاده ستكون مستعدة لتسليم مرتكبي الهجمات الإلكترونية إلى الولايات المتحدة إذا فعلت واشنطن الشيء نفسه لموسكو وإذا توصل البلدان إلى اتفاق يفضي إلى ذلك.

كان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيثير مسألة الهجمات الإلكترونية التي تستخدم برمجيات خبيثة لطلب فدية انطلاقا من روسيا خلال قمة يعقدها مع بوتين في جنيف في 16 يونيو .

ونقلت الوكالة عن بوتين قوله "إذا اتفقنا على تسليم المجرمين، فإن روسيا ستفعل ذلك بالطبع... لكن فقط إذا وافق الطرف الآخر، الولايات المتحدة في هذه الحالة، على الشيء نفسه وتُسلّم المجرمين المعنيين لروسيا الاتحادية".

وكان أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أن 18 مليون مواطن روسي تلقوا لقاح كورونا المستجد حتى الآن، مشيرًا إلى أن نتائج حملة التطعيم تجعل توسيعها ممكنًا.

وقال بوتين: "لا عجب في تحفظ معظم المواطنين الروس إزاء التطعيم.. إنه أمر طبيعي في بلادنا أن يلتزم الناس التحفظ- إذا جاز التعبير- إزاء مثل هذه الإجراءات. لكن يبدو لي أن خضوع 18 مليون شخص للتطعيم، وذلك بدون تسجيل حالة واحدة لحدوث أعراض جانبية تذكر، يمثل دليلًا واضحًا بما فيه الكفاية على أن التطعيم يجب أن يجري بشكل أوسع".

وأضاف: "أمر لا يوجد فيه سبب للخوف"، معلقًا على تصريحات المتروبوليت هيلاريون، رئيس قسم العلاقات الخارجية في بطريركية موسكو، الذي أكد تأييد الكنيسة الروسية لتوسيع حملة التطعيم، مضيفًا أن مستوى التحصين يجب أن يشمل، برأيه، 118 مليون شخص وليس 18 مليونًا، كما هو الأمر حاليًا. كما علق بوتين في هذا الصدد: "ربما لسنا بحاجة إلى رقم 118 مليونًا، بل يجب أن تكون المناعة لدى 60% من السكان، بمن فيهم المتعافون، ومنهم من لم تظهر عليه أعراض المرض".