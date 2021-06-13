رئيس جنوب إفريقيا يحث مجموعة السبع على سد فجوة التمويل لعلاج وتطعيم كورونا

حث رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا زعماء مجموعة السبع على المساعدة في "معالجة فجوة التمويل الكبيرة" للاختبار والعلاج والتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وأضاف أن دول مجموعة السبع، التي تمثل معا أكثر من نصف الإنتاج العالمي، ينبغي أن تساهم في سد فجوة التمويل، التي تقدر بـ 16.8 مليار دولار، لوصول منظمة الصحة العالمية إلى ما يعرف بـمبادرة"التعاون العالمي الرائد لتسريع التطوير والإنتاج والوصول العادل إلى الاختبارات ولقاحات كورونا،طبقا لنسخة من تصريحات ، تم نشرها في الموقع الالكتروني للرئاسة.



وأضاف "إذا حققت جميع دول مجموعة السبع هدفها العادل لتقاسم اللقاحات، فإن تلك المبادرة سيتم تمويلها بواقع الثلثين وسيتم تمويلها بنسبة 90%، إذا حققت جميع دول مجموعة العشرين إسهاماتها العادلة لتقاسم اللقاحات.



وتابع "إذا خرج العالم من تلك الأزمة الخطيرة، من الضروري العمل معا لحشد الموارد وتوجيهها لتلك الدول الأكثر احتياجا وهذا ما نفعله الآن".



إصابات كورونا حول العالم

كما أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لنحو 175.7 مليونا حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 175 مليونا و 661 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لثلاثة ملايين و 795 ألف حالة.



لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء نحو مليارين و 335 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.





كورونا حول العالم



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

