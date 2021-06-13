تنمية المشروعات بالبحر الأحمر يعقد اجتماعًا مع عدد من المستثمرين

نظم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، بمكتبة مصر العامة بالغردقة، تحت رعاية الدكتورة نيفين جامع وزير الصناعة ورئيس جهاز تنمية المشروعات، لقاءً موسعًا مع عدد من المستثمرين حائزي المصانع بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة الغردقة، وذلك لسماع مطالبهم والعمل على حلها، والإعلان عن تيسيرات لهم مع بدء التشغيل للمصانع، وتوفير قروض لهم بأقل فائدة تشجيعًا لهم ولدعم الصناعات الصغيرة.

وأكد هاني عماد رئيس قطاع المشروعات بجهاز تنمية المشروعات بالجهاز، أن اللقاء تناول مشكلات ومطالب المواطنين حائزي ومستغليالمصانع التي تم تسليمها لهم ضمن مشروع المنطقة الصناعية السادسة بالغردقة وعددها 218 مصنع، وتقديم تسهيلات لهم وتوفيراحتياجاتهم "، مشيرًا الي انه تم استعراض كافة متطلبات صغار المستثمرين استعدادًا لبدء عملية التشغيل.

وأوضح المهندس عمرو إبراهيم مدير المنطقة الصناعية السادسة بالغردقة، أن الهدف من اللقاء هو الوقوف علي المعوقات التي تعرقل سير العمل وتوفير احتياجات حائزي المصانع، مشيرًا إلى أن خطة الدولة المصرية هوا دعم صغار المستثمرين والشبابوتوفير كافة متطلباتهم وتسهيل عملية الاقراض لهم وتشجيع الصناعة المحلية.

من جانبه قال إيهاب عبدالحميد مدير مكتب جهاز تنمية المشرعات بالبحر الأحمر، أن الجهاز يعمل علي تذليل العقبات أمام المستثمرين وأصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة، ضمن توجيهات الدكتورة نفين جامع وزير الصناعة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات.

حضر اللقاء عدد من حائزي الوحدات الصناعية والمصانع الصغيرة بالمنطقة السادسة بالغردقة، وهاني عماد رئيس قطاع المشروعات بجهازتنمية المشروعات، والمهندس عمرو ابراهيم مدير المنطقة السادسة بالغردقة، وايهاب عبدالحميد مدير مكتب جهاز تنمية المشرعات، وحازمعناني رئيس فروع هيئة التنمية الصناعية.

ويعد مجمع البحر الأحمر الصناعي بالغردقة احد اكبر المناطق الصناعية الجديدة، ويضم قرابة 218 وحدة صناعية جديدة على مساحة أكثرمن 40 فدانا، ويضم 18 هنجر تبلغ مساحة الهنجر الواحد 3 آلاف متر مسطح، ويتاح وحدات بمساحة 231 متر و105 متر كمساحات شحن وتفريغ.

وخُصّص المجمع للصناعات المرتبطة بأنشطة السياحة، حيث يضم وحدات للصناعات الغذائية التى تحتاجها الفنادق، مثل المعجناتوالحلويات وغيرها من منتجات التغذية، وكذلك أنشطة الصناعات الكيماوية والهندسية والمنسوجات والملابس الجاهزة، وجرى التنسيق معأصحاب الوحدات الصناعية العاملين بالقطاع غير الرسمى لإتاحة وحدات لهم داخل المجمع.

وبلغ سعر تمليك الوحدة الصناعية فى مجمع الغردقة 3.041 مليون جنيه، بالإضافة إلى وديعة 200 ألف جنيه بالتقسيط وبدون فوائد على 4 أقساط متساوية، وكذلك تم تحديد سعر إيجار المتر بـ 20.2 جنيه للمتر و7.6 جنيه مقابل خدمات الصيانة.

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين

لقاء المشروعات الصغيرة بالمستثمرين