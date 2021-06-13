الأحد 13 يونيو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروعات قوانين الموازنة العامة وخطة التنمية

مجلس النواب
مجلس النواب

بدأ مجلس النواب بجلسته العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة عدد من مشروعات القوانيين الخاصة بالموازنة العامة للدولة، حيث بدء المجلس في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية للعام 2021-2022، وكذلك مشروع قانون لاعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022 وكذلك مشروعات قوانيين للموازنة العامة لربط الهيئات الاقتصادية العامة للعام المالي 2021-2022 وعدد تلك المشاريع بقوانين 55 مشروع بقانون.

ومنح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب الفرصة للدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في عرض تقرير لجنة الخطة والموازنة والمعد لهذا الشان على الجلسة العامة للمجلس.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس على تكليف هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة آيات الحداد وأكثر من 20 نائبا أخرين بشان سياسة الدولة المصرية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، في بناء الإنسان والمواطن المصري فكريا وثقافيا والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحفاظا علي الهوية الوطنية.

وأكد جبالي على أن يتم ضم طلب المناقشة مع الطلبات العامة للمناقشة المطابقة له في هذا الشأن، على أن يتم مناقشة جميع الطلبات العامة المتابقة بجلسة عامة واحدة مستقبلا.

مصطفى مدبولى مجلس النواب الأمن القومي وزير البترول الدكتور مصطفى مدبولي القوات المسلحة التنمية الاقتصادية

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