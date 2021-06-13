جنوب إفريقيا: لن نستخدم جرعات غير مناسبة من لقاح جونسون آند جونسون

قالت السلطات في جنوب إفريقيا إنها لن تسمح باستخدام بعض من جرعات لقاح «جونسون آند جونسون» عقب صدور قرار أمريكي بشأن احتمالية تلوث مكونات جرعات من اللقاح خلال مرحلة الإنتاج في مصنع في بالتيمور.

وكانت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية قد قالت، أمس الأول الجمعة، إن بعضا من دفعات لقاح جونسون آند جونسون غير صالحة للاستخدام، في حين تخضع دفعة أخرى للتحقق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة تنظيم المنتجات الصحية في جنوب إفريقيا القول في بيان، اليوم الأحد، إن السلطات راجعت بيانات وكالة الأدوية والأغذية الأمريكية و"اتخذت قرارا بعدم استخدام اللقاح الذي تم إنتاجه باستخدام مواد غير ملائمة".

ويشار إلى أن جنوب إفريقيا تعتمد بقوة على لقاح جونسون آند جونسون لتطعيم ثلثي تعداد سكانها، البالغ عددهم 60 مليون نسمة، هذا العام.. وكانت السلطات قد طلبت الحصول على أكثر من 31 مليون جرعة من اللقاح المكون من جرعة واحدة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.