15 طلب إحاطة على طاولة «صحة النواب» اليوم

تعقد لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم، اجتماعا لمناقشة 15 طلب إحاطة بشأن إعادة بناء الوحدة الصحية بكفر الباجور بمحافظة المنوفية، وطلب أخر بشأن وقف الأعمال بمستشفى بيلا المركزي، والتي دخلت تجديد وإحلال منذ عام 2015، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها.

كما تبحث اللجنة طلب أخر بشأن وبشأن إنشاء مركز لعلاج الأورام بمستشفى جراحات اليوم الواحد بمركز أشمون العام بمحافظة المنوفية، وأخر بشأن عدم وجود مركز للحروق او قسم للسموم بمستشفى أشمون العام بمحافظة المنوفية، وشأن قرار مساعد الوزير للطب العلاجى الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أى تقصير فى إجراءات أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج من قبل مقدمى الخدمة الطبية فى القطاع الخاص.

كما تناقش اللجنة طلب إحاطة بشأن ارتفاع نسبة أمراض الأورام، وطلب إحاطة من النائب أحمد زايدن، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم إدراج العلاج الخاص بمرضى ضمور العضلات ضمن العلاج على نفقة الدولة وعلى نفقة التأمين الصحي.

وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالي، أعمال الجلسة العامة، لمجلس النواب، ومن المنتظر أن تم خلالها تحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.

كما تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021-2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الإثنين.

كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.