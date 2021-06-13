فنزويلا تطلب استيراد ألف طن قطن مصري

اجتمع ممدوح سالمان، رئيس هيئة تنمية الصادرات المصرية، مع سفير دولة فنزويلا يرافقه الوزير المفوض أنجل جسويس.

وتناول الاجتماع رغبة فنزويلا فى استيراد ألف طن من القطن المصرى بصورة مبدئية فضلا عن استيراد العديد من المنتجات المصرية مثل الحديد والصلب والأدوية، وكذلك الرغبة في تصدير المنتجات الفنزويلية مثل القهوة والكاكاو والقماش إلى مصر.

وقال رؤئيس هيئة تنمية الصادرات، إنه يمكن التعاقد على الكميات بالمواصفات المطلوبة عن الموسم القادم لانتهاء تعاقدات موسم هذا العام، وذلك ما أفاد به الاتحاد المصرى للأقطان، منوهًا بأن بوسع الهيئة ترتيب اجتماع مع مسئولى الاتحاد المصري مع موافاة الهيئة ببيان المنتجات التي ترغب فنزويلا في استيرادها من مصر.

وقاتفق رئيس هيئة تنمية الصادرات مع سفير دولة فنزويلا على المقترحات التي من شأنها زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، من خلال طرح فكرة إمكانية إنشاء مجلس أعمال مشترك مصرى فنزويلى لتذليل العقبات التى تعترض حركة التبادل التجاري، وتنفيذ الاجراءات البينية بمشاركة الغرف التجارية بكل من مصر وفنزويلا، وتعقيب سفير دولة فنزويلا بانه سيتم العرض على حكومة بلاده في هذا الشأن.

واقتراح توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات المصرية والجانب المناظر فى فنزويلا بهدف تبادل المعلومات التجارية والخبرات والدعم الفنى بين البلدين مع تحديد نقاط اتصال من الجانبين للمتابعة والتنفيذ.

والتخطيط لأحداث مشتركة بين البلدين فى مجالات متعددة (البعثات التجارية المعارض الدولية لقاءات ثنائية الجولات الترويجية)، بما يساهم فى زيادة حجم التجارة البينية

بين البلدين.

كما تم مناقشة إمكانية إنشاء منظومة عمل تمكن من إتاحة الدراسات المنتجات الخدمات الاستثمارات، ووضع نظم تبادل الفرص التجارية والعطاءات والقرارات الاقتصادية المنظمة للتبادل البيني بين البلدين.