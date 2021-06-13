محافظ القليوبية: إزالة المباني العشوائية بالمنطقة المتآخمة بشبرا الخيمة

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه اللواء فخر الدين العربي ومدير أمن القليوبية إزالة 55 عشة ومباني عشوائية في المنطقة الملاصقة للمنطقة الجغرافية بحي شرق شبرا الخيمة من جهة الشمال وذلك ضمن أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية إذ يبلغ طول المحور حوالي ١.٦ كم والذي يربط بين محور العصار ومحور مؤسسة الزكاة وصولا إلى الطريق الدائري بناحية المرج، وتبلغ تكلفة الطريق ٦٥ مليون جنيه وذلك لتوفير محور حركة بديل لتحقيق سيولة مرورية للقادم من المطرية باتجاه الطريق الدائري.

الجدير بالذكر أنه جاري حاليا أعمال إنشاء محور ترعة التوفيقية ويشترك في بدايته مع محور الخصوص الجديد بمسافة تصل إلى 600م تقريبا ليربط محور الفريق العصار بدءا من المطرية وصولا إلى نفق الرشاح بالخصوص.

وتابع المحافظ على مدار الأيام الماضية توفير المساكن البديلة للمواطنين بمدينة بدر بالتنسيق مع محافظة القاهرة واطمأن على تسكينهم بالشقق الخاصة بهم، وتجدر الإشارة إلى أن المنطقة الجغرافية قد بلغت أعمال التطوير بها حوالي 120 مليون جنيه حيث بدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص إلى الطريق المار أمام شركات البترول لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقي ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم حيث وجه المحافظ بالشكر والتقدير للأجهزة الأمنية على الجهد المبذول في اعمال الإزالة.

كما تابع المحافظ أعمال تطوير المنطقة المحيطة بقصر محمد علي بحي غرب شبرا الخيمة والتي تتم على قدم وساق تمهيدا لافتتاحه قريبا موجها سرعة الانتهاء من أعمال الدهانات للمباني الحكومية والمدارس وواجهات المنازل المحيطة بالقصر في أقرب وقت ممكن.

وتابع أيضا أعمال توصيل المياه لمرسى قصر محمد علي وذلك بالتنسيق مع المهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى.