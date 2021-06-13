الأحد 13 يونيو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«جبالي» يحيل مشروعات قوانين للجان المختصة للمناقشة

حنفي جبالي
حنفي جبالي

أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدد من مشروعات القوانيين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المتخصصة، بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 132 لسنة 1959 بشأن شئون الخدمة والترقية لضباط الشرطة والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن ضباط القوات المسلحة، كذلك القانون الخاص بضباط الصف وضباط الشرف إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

كما أحال جبالي مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول بشأن الترخيص لوزير البترول بشأن التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات وبعض الشركات الأخرى للبحث والتنقيب عن الغاز بمنطقة جنوب دسوق، أيضا مشروع قانون للترخيص لوزير البترول بشأن التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول للبحث والتنقيب عن البترول بمنطقة "إدكو" البحرية شمال دلتا النيل، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

كما أحال رئيس مجلس النواب قرار رئيس جمهورية مصر العربية بشأن زيادة رأس المال الخاص بالبنك الدولي وزيادة حصة مصر به، كذلك قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2021 بشان بنك التنمية الإفريقي.

وكان قد افتتح المستشار الدكتور حنفى جبالي، أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، ومن المنتظر أن يتم خلالها تحديد موعد لمناقشة الطلب المقدم من آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن بناء الإنسان المصرى فكريًا وثقافيًا وزيادة وعيه تجاه القضايا المعاصرة حفاظًا على الهوية الوطنية.

كما تشهد جلسة اليوم الأحد، أيضًا، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة 2021-2022 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2021-2022، ويستمر نظر التقرير خلال جلسة يوم الإثنين.

كما ينظر البرلمان تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي.

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