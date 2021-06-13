نظر تجديد حبس المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس 17 يونيو

حددت نيابة مدينة نصر الجزئية، جلسة 17 يونيو الجاري، لنظر تجديد حبس المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس، بسبب خلافات سابقة.

و كان قد استجوب المستشار أيمن عبد المغني، رئيس محكمة جنح مدينة نصر، المتهمين بالتعدي على رئيس حي عين شمس، ووجه إليهم سؤالا عن سبب ارتكاب الواقعة ليرد المتهمون "محصلش لم نرتكب واقعة التعدي على رئيس الحي".

واستمعت النيابة لأقوال اللواء ماهر هاشم، رئيس حي عين شمس، والذي تعرض للاعتداء على يد عدد من الأشخاص بالشوم أمام العمارة التي يسكن بها بمدينة نصر أثناء استعداده لركوب سيارة الحي مما أسفر عن سقوطه أرضا وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

- أقوال رئيس حي عين شمس

وأكد رئيس الحي أنه فوجئ بمجموعة من الأشخاص لا يعرف من هم يبلغ عددهم 5 ينهالون عليه بالضرب بالشوم، موضحا أنه لا يعلم السبب وراء ذلك ولا يوجد بينه وبين أحد خصومة، لافتا إلى أنه يخضع لعمل أشعة وفحوصات.

- تفاصيل الواقعة

وكشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من “رئيس أحد الأحياء بالقاهرة” بأنه أثناء توجهه للعمل مستقلاً السيارة الخاصة بجهة عمله "بها تلفيات وتهشم بالزجاج الخلفي".. فوجئ بقيام 3 أشخاص بالترجل من سيارة والتعدي عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وسلاح أبيض وإصابته بكدمات وجروح متفرقة وإتلاف السيارة على النحو المشار إليه.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى لسرعة تحديد وضبط المتهمين.. أسفرت جهوده بالاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد السيارة المستخدمة فى الواقعة ملك إحدى السيدات "يحوزها شقيقها".

- ضبط المتهمين واعترافاتهم

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط المتهم المذكور سائق، مقيم بمحافظة الجيزة، وبمناقشته أقر بارتكابه الواقعة بتحريض من “مقاول- له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس”، باستهدافه أمكن ضبطه، وبحوزته كمية من “مخدر الحشيش”، وبالإشتراك مع سائق "توكتوك" مقيم بمحافظة الجيزة تم ضبطه، وشخصين آخرين "جاري ضبطهما"، وذلك لقيام المجني عليه بمصادرة أوناش وأخشاب ملك "المحرض"، وهدم 3 أدوار بعقار ملكه تحت الإنشاء، فعقد العزم على الانتقام منه، وفي سبييل ذلك قام بمراقبته مع باقي المتهمين وارتكابهم الواقعة نظير مبلغ مالي.