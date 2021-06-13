«مياه المنيا»: حملات للتوعية بـ«حياة كريمة» في قرى أبوقرقاص

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، حملات للتوعية بأهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "بقرى بنى عبيد ومنهرى وأبوغرير بمركز أبوقرقاص، لتعريف المواطنين بأهمية المشروعات الجارى تنفيذها وتأثيرها الصحى والبيئى، وضرورة الحفاظ على تلك الاستثمارات التى تضخها الدولة فى قطاعى مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، إن هذه الحملات شملت تعريف المواطنين بالمبادرة وتنفيذ زيارات لمنازل الأسر الأكثر احتياجا والتى قامت إدارة المشاركة المجتمعية بالشركة بالتعاون مع القطاع التجارى وفرع أبو قرقاص والجمعيات الأهلية بتوصيل المياه لها.

ونوه بأنه تم توزيع كتب للأطفال عن ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحى، مضيفا أن الحملة التوعية تشمل إجراء استبيانات لرأى المواطنين ولقاءات معهم للتعريف بأهمية هذه المبادرة، ضمن توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



وفي سياق آخر.. قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، إنه يجرى حاليا الانتهاء من تطوير مركز خدمة عملاء مدينة المنيا.

وأضاف الشهاوى أن هذا التطوير يأتى ضمن توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كلا من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بسرعة تنفيذ برامج التحول الرقمى وتحسين الخدمة المقدمة للجمهور وذلك من خلال رفع كفاءة المنشآت والعنصر البشرى وتوفير كافة الخدمات بصورة اليكترونية.

وأكد عمل الشركة على استمرارية الخدمة وتحسينها وتذليل كافة العقبات أمام المواطنين وتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن للمواطن المنياوي