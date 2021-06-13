الأحد 13 يونيو 2021
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سياسي

«قوى عاملة النواب»: إنشاء مدينة الذهب يعكس تاريخ مصر الحضاري العريق

النائب أحمد مهنى
النائب أحمد مهنى

ثمن النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المتابعة المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن إنشاء مدينة الذهب، والتي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، مؤكدا أن هذه المدينة تعكس تاريخ مصر الحضاري العريق في هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

وأوضح مهنى، في بيان، أن مشروع بناء مدينة متخصصة للذهب والتعدين في مصر ستكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، ويرجع ذلك لأمتلاكها الكثير من المقومات المهمة لإنجاح مشروع تأسيس مدينة عالمية للذهب، خاصة مع تشغيل منجم السكري من عام 2010 وتأسيسي مدارس تكنولوجيا متخصصة في هذا المجال؛ وكل هذا يساهم في أنشاء مدينة متكاملة في مجال صناعة وصياغة وصقل المجوهرات. 

 وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن المنتج المصري ينافس عالميًا وبقوة من حيث الأذواق وجمال التصميمات والتنفيذ، إلا أن ضغط عناصر الإنتاج وفرض الرسوم على تصديره ساهم في زيادة التكلفة بشكل يمثل عبئ على سعر البيع، مطالبًا الحكومة بتحويل مصلحة دمغ المصوغات والموازين إلى هيئة اقتصادية تدير مواردها بما يحررها من قيود وبيروقراطية التعامل الحكومي لتنطلق صناعة الذهب في مصر وتصبح رائدة.

وكان قد تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مخطط إنشاء "مدينة الذهب"، والتي ستمثل مدينة متكاملة لصناعة وتجارة الذهب في مصر، بالإضافة إلى توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، بما يعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

الشرق الأوسط عبد الفتاح السيسي مجلس النواب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المنتج المصري التعدين في مصر النائب أحمد مهني مدينة الذهب

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