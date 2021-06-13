بعد قليل.. تكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة ومتطوعي «بينا»

تشهد وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، بعد قليل، تغطية فعاليات تكريم أبطال المنتخب القومي لمتحدي الإعاقة في الألعاب البارالمبية، بالإضافة لتكريم متطوعي مبادرة بينا من الفريق الذهبي لأبناء الوزارة من دور الرعاية.

ويشهد فعاليات التكريم، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، النائبة آية مدني عضو مجلس النواب وبطلة العالم السابقة في الخماسي عضو اللجنة الأولمبية الدولية، النائب احمد دياب وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، و النائبة د. حياة خطاب عضو مجلس الشيوخ ورئيس اللجنة البارالمبية المصرية

وتستهدف مبادرة بينا، تطوير جودة الخدمات المقدمة فى مؤسسات الرعاية الإجتماعية، القضاء على كل صور الانتهاكات، تشجيع المواطنين على التطوع من أجل دعم تطوير مؤسسات الرعاية المختلفة ورصد حالات الانتهاكات الموجودة بهذه المؤسسات وإبلاغ الوزارة بها، تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال مشاركة فعالة من كافة أطراف وأصحاب المصلحة، التجاوب مع الاحتياجات الفعلية للفئات المستهدفة، إدارة الموارد الاجتماعية بشكل فعال، و تدعيم مفهوم المساءلة الإجتماعية بطريقة تتمتع بالنزاهة والشفافية.

وتتلخص الأهداف الاستراتيجية لمبادرة بينا في رفع جودة خدمات الرعاية الاجتماعية وتشجيع المواطنين على التطوع، ودعم مفهوم المراقبة المجتمعية.



ونظمت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي زيارة لـ60 ابنا وابنة من دور الرعاية الاجتماعية من محافظتى القاهرة والجيزة للمتحف القومى للحضارات، وذلك بمشاركة متطوعي المبادرة، لدعم روح الانتماء للأبناء وتعريفهم بأهم معالم وآثار بلدهم، حيث تم زيارة المتحف والتعرف على القطع الأثرية به ، كما تم زيارة صالة المومياوات الملكية والتعرف على فترات حكمهم وأهم انجازاتهم.

وشهدت الزيارة توزيع هدايا تذكارية للأبناء مرتبطة بالحدث ، كما تم مراعاة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ونظمت مبادرة "بينا" التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، قبل نحو شهر زيارة لـ60 ابنًا وإبنة من دور الرعاية الإجتماعية من محافظتي القاهرة والجيزة للمتحف القومي للحضارات، وذلك بمشاركة متطوعي المبادرة.