خبيرة ألمانية: مياه الصرف هي مؤشر جدير بالثقة لمكافحة كورونا

تعتبر مياه الصرف الصحي مؤشرا جديرا بالثقة لقياس مدى تطور مكافحة فيروس كورونا، ويمكن أن توفر تحذيرات مبكرة بشأن موجة من العدوى، وفقا لخبيرة ألمانية.

وقالت سوزان لاكنر، وهي أستاذة في إدارة مياه الصرف في جامعة دارمشتات التقنية، "تم تطوير التكنولوجيا بالكامل، والأساليب موجودة - يمكن إنشاء النظام في أي وقت. وكل ما ينقص حقا هو الإرادة السياسية".

يشار إلى أن الجامعة هي واحدة من اثنين فقط من المختبرات المرجعية على مستوى أوروبا معنيان بتسلسل عينات مياه الصرف الصحي. وقام المختبر بتحليل عينات من نحو 50 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي عبر القارة.

وذكرت لاكنر أن الباحثين على مستوى العالم قد أثبتوا أنه من الممكن استخدام محطات معالجة مياه الصرف الصحي كنظام إنذار مبكر.

وقالت لاكنر: "في الأساس، يتم رصد التطور في مياه الصرف الصحي في وقت مبكر أكثر منه في المجال الطبي ... البداية تكون مبكرة بما بين أربعة إلى 10 أيام، اعتمادا على التكنولوجيا".

ووفقا للخبيرة لاكنر، فإنه من خلال فحص مياه الصرف الصحي، من الممكن رؤية شيئين رئيسيين: أحدهما هو زيادة أو انخفاض تركيز الفيروس - أي ما إذا كان عدد الأشخاص المصابين أكبر أم أقل - والآخر هو نوع فيروس كورونا المنتشر.

وتوضح لاكنر أن هذه التقنية ليست جديدة. وتقول إنه "تم استخدام مثل هذه الأساليب بنجاح في الماضي لمراقبة فيروس شلل الأطفال".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.