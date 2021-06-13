نرصد خلال التقرير التالي الحالة الصحية للفنانة ميار الببلاوي بعد خضوعها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية، حيث بحث الكثير من مستخدمي محركات البحث المختلفة عن الحالة الصحية للفنانة ميار الببلاوي بعد خضوعها لعملية جراحية كشفت عنها خلال بث مباشر عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد وعكة صحية تعرضت لها الفنانة ميار الببلاوي قبل عدة أشهر.

الحالة الصحية للفنانة ميار الببلاوي

وكانت الفنانة ميار الببلاوي كشفت عبر بث مباشر على فيس بوك عن دخولها لعملية جراحية خلال الساعات الماضية وظهرت في الفيديو أثناء التجهيز للدخول لعملية وظهرت وهي مصابة لحالة من “السعال” المتواصل وطلبت الدعاء من الجمهور لأنها ستدخل العمليات خلال الدقائق القليلة القادمة.

واستقرت حاليا الحالة الصحية للفنانة ميار الببلاوي بعد عملية جراحية لعلا الوعكة الصحية التي تعرضت لها، وبعد ساعات ظهر نجلها محمد عبر حساب والدته الفنانة ميار الببلاوي وكشف عن الحالة الصحية لوالدته وكتب عبر فيس بوك، "الحمد لله ماما طلعت من العملية حالا وبطمنكوا بجد إني جنبها وهي خارجة من عملية دي نعمة، شكرا يارب".

وكانت الأزمة الصحية للفنانة ميار الببلاوي بدأت خلال نوفمبر الماضي أثناء وعكة صحية تعرضت لها أثناء وجودها في الولايات المتحدة الأمريكية وانتشرت أخبار عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد ونفت بعد ذلك الإصابة إلا أنها كانت تعاني من وعكة صحية كبيرة، وانتشرت شائعات عن وفاتها خلال الفترة الماضية وأزعجتها كثيرا خلال الفترة الماضية وأسرتها ايضا، وانتشرت الكثير من الأخبار عن الحالة الصحية للفنانة ميار الببلاوي وتدهورها.

خلافات ميار الببلاوي ونشوى مصطفى

وخلال الأسابيع الماضية كان الخلاف بين الفنانة ميار الببلاوي والفنانة نشوى مصطفى اشتعل بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما هاجمت “مصطفى” "الببلاوي" بشأن انتقادها أعمال الفنانيين رمضان الماضي، ووصفتها بـ"اللهو"،في الوقت الذي لم تتجاهل ميار الببلاوي هجوم نشوى مصطفى، وكتبت عبر صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "اتفاجئت من بعض المتابعين ليا على فيسبوك بعتولي كلام منشور من زميلة محترمة بتروج إشاعة معرفش إيه مصدرها، ولأن مش متابعاها للأسف مخدتش بالي أنا معرفش هي بتتكلم عن إيه".

آخر أعمال ميار الببلاوي

كانت آخر أعمال الفنانة ميار الببلاوى قبل 6 سنوات من خلال مسلسلي آه من حواء وجراب حواب بعد مسيرة قدمت فيها 80 عملا فنيا وقررت الاعتزال وتقديم عدد من البرامج الاجتماعية.